Un successo a Druogno per 'Il Mulino di Babbo Natale' FOTO

Grande successo a Druogno per l’evento “Il Mulino di Babbo Natale”. Per la gioia dei più piccoli nei giorni scorsi l’antico mulino di Sasseglio è stato addobbato per accogliere Babbo Natale e i suoi elfi. I bambini hanno potuto consegnare la letterina a Babbo Natale, scattare una foto ricordo e gustarsi una golosa merenda grazie al gruppo Alpini del paese e ai volontari che hanno allestito Sasseglio per l’occasione. La casa di Babbo Natale al Mulino di Druogno sarà aperta e visitabile fino al 7 gennaio.