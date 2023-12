A novembre vendute nel Vco 291 auto

Nel novembre 2022 le immatricolazioni erano state 226, 12 mesi dopo si sfiora quota 300, 291 per la precisione. Sono i numeri del mercato auto regionale riferiti al Vco che, sulla basi dei dati pubblicati in queste ore dal ministero delle Infrastrutture e trasporti, dà dunque il suo contributo a un “novembre d’oro”. In Piemonte, infatti, le macchine vendute sono passate da 9.544 a 18.312.

E’ un quasi raddoppio che fa bene al settore, uno dei più colpiti durante la recente Pandemia che aveva, in pratica, congelato sia i viaggi sia gli acquisti. Nel Verbano Cusio Ossola l’auto più venduta resta la Fiat Panda (18 unità), tallonata dalla Jeep Avenger (14) e dalla Sukuky 5x4 (11). Nell’analisi dei dati a livello regionale, ribadito che è Torino a fare da locomotiva – da 5.763 immatricolazioni a novembre dello scorso anno si è passati alle 13.968 di quest’anno, va detto che tutte e nove le province fanno la loro parte. I “cugini” novaresi, per esempio, crescono da 638 a 833.