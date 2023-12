La direttrice Cecilia Quagliaroli saluta le case di riposo: andrà in pensione a fine anno FOTO e VIDEO

Dopo 43 anni di servizio come direttrice delle case di riposo di Domodossola e Villadossola, dal 31 dicembre Cecilia Quagliaroli va in pensione. Negli scorsi giorni, i volontari Avas che prestano servizio nelle Rsa hanno voluto ringraziarla con una festa, esprimendo gratitudine per l'impegno professionale e umanitario offerto con passione e generosità. Erano presenti la presidente dell'Avas Alessandra Bergamini con le volontarie delle case di riposo di Domodossola e Villadossola.

I volontari Avas di Villadossola e Domodossola hanno donato alla direttrice una pergamena e tre preziosi ciondoli di Natale in cristallo Swarovski a forma di stella. “A te, Cecilia, che hai chiuso con onore un capitolo della tua vita – si legge nella pergamena - vanno la nostra ammirazione e stima. Grazie per la tua dedizione verso tutti i nonni. Ora si apre un nuovo capitolo e noi ti auguriamo che si realizzino tutti i desideri che sono rimasti chiusi nel cassetto per tanto tempo”.

“Sono grata ai volontari dell'Avas – ha detto commossa Cecilia Quagliaroli - che dal 1985 sono stati sempre presenti. Sono stati anni importanti, fondamentale per tutto il mio percorso lavorativo, senza di loro tante cose non le avremmo fatte a cominciare dalle gite all'esterno. È un gruppo attivo, molto simpatico, che ha fatto famiglia. C'è un legame con loro, sono contenta che abbiano ancora voglia di collaborare di mettersi in gioco, nonostante non siano più giovanissime”.

A proposito delle emozioni che prova in questi ultimi giorni di lavoro, Quagliaroli dice: “Da un lato c'è il dispiacere di lasciare le persone che hanno collaborato e lavorato con me e gli ospiti stessi, con i quali è nato un legame. Dall'altro c’è la voglia di dedicarmi a qualcosa di diverso”. E in merito al suo lavoro: “Una volta questi lavori si sceglievano per passione, per predisposizione. Oggi è diverso: nella maggior parte delle persone manca la motivazione. Non è un ambiente facile, è un po' una missione, ed è sicuramente un lavoro poco pagato. Quindi c'è l'aspirazione ad andare altrove”.

Cecilia ha parlato anche del periodo della pandemia: “Il covid ci ha ucciso dentro. Dopo la pandemia è cambiato il modo di lavorare, ci sono tante regole da seguire. È stato un momento difficile, complicato, faticoso - dice Quagliaroli - siamo invecchiati tutti in questo periodo e ci sono state grosse perdite che hanno influito anche sulla mia decisione di andare via prima di quello che poteva essere il massimo possibile per la stanchezza e la sofferenza”.

“Negli anni è cambiato il modo di svolgere il servizio – spiega ancora la direttrice - perché gli anziani che giungono alla casa di riposo ora sono sempre più compromessi, giungono da noi spesso dopo ricoveri ospedalieri. Impensabile oggi con i nostri ospiti svolgere le attività di un tempo: con gli anziani si facevano attività esterne, come per esempio le scampagnate al Lusentino”.

Cecilia Quagliaroli ha augurato buon lavoro alle volontarie che avranno come riferimento ora Elisa Vanni, che sarà la nuova direttrice. “Elisa è dolce e responsabile, e l'animatrice Diana Napoli è molto motivata e disponibile”.

In vista della prossima pensione e di una maggior disponibilità di tempo, Cecilia sarà una volontaria dell'Associazione Amici dell'Oncologia di Verbania. Per il tempo libero, invece, si è iscritta a un corso di tango argentino: “Una passione che avevo da ragazzina. Ho iniziato a frequentare, inoltre, storia delle religioni all'Università della terza età e ora vorrei fare qualche viaggio”.