Ricorso al Tar contro l'ampliamento del Parco Val Grande

‘’No all’ampliamento del Parco Val Grande’’ . Il comprensorio alpino di caccia Vco 1 ha presentato un ricorso al Tar contro l’allargamento dl parco deciso pochi mesi fa. La decisione del comprensorio, che rappresenta 600 cacciatori, nasce da più motivi, tra cui il divieto di esercitare l’attività venatoria poiché l’ampliamento del parco estende anche il divieto di caccia.

Ma il comprensorio rimarca come con l’ampliamento la politica ambientale non persegua più la conservazione dell’area selvaggia tra Ossola e Verbano, né cerchi di salvaguardare il patrimonio naturale ma sposti i suoi obiettivi sullo sfruttamento turistico dell’area. Un’operazione che ha inserito nel territorio protetto diverse aree urbane.

Insomma, una politica diversa da quella che aveva fatto nascere il parco col conseguente squilibrio sulla distribuzione della fauna selvatica che risulterebbe ‘’dannoso per gli equilibri naturali e per i centri abitati in cui gli animali sconfinano nei periodi di carenza di cibo’’.