Alla Rsa di Re un nuovo corso per operatori socio-sanitari

Diventare OSS è possibile alla Rsa “Cuore Immacolato di Maria” di Re, dove è possibile iscriversi sino al prossimo 6 gennaio 2024 al nuovo Corso per ottenere la qualifica di operatore socio-sanitario.

Il corso, abilitante alla professione, è organizzato dall’agenzia formativa dei Silenziosi Operai della Croce e cofinanziato dalla Regione Piemonte. Sono mille le ore suddivise tra lezioni e stage formativi, per tre giorni alla settimana, che dovranno affrontare gli iscritti. Per partecipare è necessario sostenere un test di selezione che consiste in una prova scritta a risposta multipla e un colloquio motivazionale mediante simulazione di un caso. Il test è mirato alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi alla professione, tra cui la capacità di comunicazione e di relazione, e la sensibilità alle tematiche socio-sanitarie.

“Gli obiettivi del corso – spiegano dalla Rsa di Re - sono quelli di acquisire e approfondire una professionalità polivalente, coerente con il profilo professionale OSS, che prevede lo svolgimento di attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. Una volta concluso il corso e ottenuto l’attestato, l’operatore socio-sanitario potrà svolgere la sua attività sia nel settore sociale, sanitario e socio-sanitario e assistenziale come servizi residenziali e semiresidenziali, ambiente ospedaliero e domicilio dell’utente, e collaborare con gli altri operatori sociali e sanitari secondo il criterio del lavoro multi-professionale”.

Il costo del corso varia in base alla certificazione ISEE dell’iscritto e i candidati iscritti entro il prossimo 6 gennaio 2024 potranno partecipare alla prova di selezione per il corso OSS prevista l’8 gennaio a Re. Informazioni presso l’agenzia formativa dei Silenziosi Operai della Croce al numero 0161/426.647- 524, RSA Re 0324/97156 o via email formazione@trompone.it e per iscriversi, direttamente al sito www.trompone.it/centro-formativo/corso-oss-re-vb.