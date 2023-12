Ripartono i programmi di Intercultura: iscrizioni aperte fino al 20 gennaio

Ormai è diventato un must per migliaia di studenti pensare al programma e al luogo fuori dai confini nazionali dove trascorrere qualche settimana per apprendere una nuova lingua, migliorare quella che già si sta studiando a scuola e conoscere una nuova cultura. Ne è una conferma anche l’atteggiamento delle scuole italiane che, nel corso degli anni, hanno puntato molto sul potenziamento dell’insegnamento linguistico: circa la metà degli istituti insegna tre o più lingue straniere, il 70% ne ha almeno un’altra oltre l’inglese; aumentano anche l’attivazione dei percorsi bilingue (+15 punti percentuali. negli ultimi 14 anni), l’utilizzo del debate in lingua (+3 p.p.) e la preparazione per l’ottenimento di certificazioni linguistiche degli studenti (+6 p.p.). (fonte: Osservatorio 2023 sull'internazionalizzazione delle scuole della Fondazione Intercultura).

Per venire incontro alle esigenze formative dei nostri adolescenti, Fondazione Intercultura mette a disposizione per gli studenti residenti in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, iscritti in una scuola secondaria di II grado in Italia, nati tra il 1° giugno 2005 e il 30 giugno 2009:

- un contributo del valore di 4.000 € per una borsa di studio per un programma estivo in Argentina, Canada, Danimarca, Giappone, Irlanda, Regno Unito (Galles) e Spagna, per residenti nel Comune di Baceno (www.intercultura.it/comune-baceno-estate/);

- una borsa di studio totale per un programma estivo in Irlanda, per residenti nel Comune di Crevoladossola (www.intercultura.it/comune-crevoladossola/);

- una borsa di studio totale per un programma estivo in Irlanda, per residenti nel Comune di Formazza (www.intercultura.it/comune-formazza/).

Per concorrere, basta iscriversi entro il 20 gennaio 2024 sul sito di Intercultura: www.intercultura.it/studenti/iscriviti/

Quella proposta da Intercultura non è una semplice vacanza, ma l’avvio di un percorso di formazione per prepararsi a diventare cittadini globali. Prima di partire infatti, l'Associazione propone un percorso di formazione all’esperienza interculturale appositamente per i ragazzi che partono con il programma estivo, un invito a riflettere sulle diversità culturali e sull’importanza di sapersi muovere a proprio agio in un contesto internazionale.

Tutti i soggiorni all’estero consistono in quattro settimane intense per vivere un’esperienza veramente interculturale in famiglia o in residenza scolastica, in mete più tradizionali o molto lontane e particolari. I corsi di lingua, le attività sul campo e i tanti momenti di divertimento previsti si uniscono sinergicamente con l’intento di aiutare i ragazzi ad aprire i loro orizzonti, attraverso il sostegno di volontari e formatori.

Sono tante le destinazioni proposte pensate su misura per le diverse esigenze: per chi si sente più propenso a conoscere luoghi lontani, i programmi di quattro settimane in Argentina, Giappone, Tunisia combinano l'incontro con culture diverse alla possibilità di imparare una nuova lingua; per chi invece è più interessato a rafforzare l'inglese, è possibile esplorare i programmi in Regno Unito, Irlanda, Canada. Infine, i programmi in Danimarca e Spagna sono a disposizione per chi vuole un'esperienza di carattere europeo.

Di seguito i programmi per l’estate 2024:

- Giappone corso di giapponese di 4 settimane, ospiti in famiglia

- Canada corso di inglese di 4 settimane, ospiti in famiglia

- Argentina corso di spagnolo di 4 settimane, ospiti in famiglia

- Irlanda, corso di inglese di 4 settimane, ospiti in famiglia a Dublino, Wexford o Cork o in residenza scolastica a Sligo

- Regno Unito (Galles), corso di inglese di 4 settimane, in residenza scolastica

- Spagna, corso di spagnolo di 4 settimane, in residenza scolastica

- Tunisia corso di arabo o francese di 4 settimane, ospiti in famiglia

- Danimarca, corso di inglese di 4 settimane, in residenza scolastica

Per scoprire tutti i dettagli, visitare questa pagina del sito: www.intercultura.it/programmi-estivi

Intercultura ha raccolto la testimonianza di Nicolò, un ragazzo che ha trascorso proprio la scorsa estate un mese in Irlanda, a Wexford, grazie al Comune di Baceno. “È stata un’esperienza bellissima. Avere la possibilità di essere completamente immerso in una cultura nuova e diversa dalla tua, parlando una lingua che arrivato là sapevo a malapena, apre la mente. In Irlanda ho conosciuto persone nuove, nuovi amici, di diverse nazionalità, italiani, spagnoli e francesi. Mi sono confrontato con culture diverse dalla mia, prima tra tutte quella irlandese, imparando qualcosa di difficile da spiegare. L'esperienza è durata 4 settimane, scandite da un programma ben preciso di attività. Una full immersion nella società irlandese estremamente efficace che ha permesso a tutti i partecipanti di diventare, per un mese, irlandesi”.