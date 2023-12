Anche Malesco e Borgomezzavalle deliberano contro lupi e orsi

Malesco e Borgomezzavalle si aggiungono ai comuni ossolani che hanno deciso di dichiarare il loro territorio libero da lupi e orsi. Si ingrossa la fila dei comuni dell’Ossola che sta prendendo posizione dopo i pericolo crescenti causati dai lui e della presenza dell’orso di cui però al momento si sono perse le tracce.

‘’La difesa è fondamentale e dobbiamo sostenere gli allevatori che con coraggio continuano a presidiare i territori, a mantenere la biodiversità nelle aree rurali e a garantire la bellezza del paesaggio’’ dice Stefano Bellotti, sindaco di Borgomezzavalle. ‘’Il testo approvato ha un valore simbolico ma è un atto significativo perché chi deve intervenire lo faccia velocemente, il problema esiste e diventerà emergenza’’ dice.

La delibera è stata approvata dal consiglio comunale nel’ultima seduta di pochi giorni fa.

Altrettanto ha fatto Malesco nella seduta consiliare di fine novembre. Una battaglia questa da tempo sostenuta in prima persona dal sindaco Enrico Barbazza che già in passato aveva lanciato l’allarme sui pericoli per la presenza dell’orso e sulla predazioni messe in atto dai lupi.