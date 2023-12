Il kickboxer Fabio Zeccola lancia una raccolta fondi

“Ho fatto partire questa raccolta fondi perché voglio realizzare il mio sogno. Combattendo in Italia è difficile riuscire a sostenere le spese di tutto ciò che serve per mantenersi in questo sport e per crescere sempre di più”.

Fabio Zeccola ha 26 anni ed è un fighter professionista di kickboxing. Da Crodo, nella provincia del VCO, ha lanciato un fundraising.

“Con l'appoggio di qualche sponsor - scrive - riesco a coprire molte spese. Per continuare ad andare avanti nel mondo della kickboxing dovrei riuscire ad avere un sostegno finanziario che mi permetta di pagare gli spostamenti e tutto ciò che serve per potermi dedicare esclusivamente a questo. Sto dando tutto me stesso a questo sport e continuerò a farlo. Ultimamente - continua - ho visto che con le mie vittorie riesco a regalare emozioni enormi a chi mi sostiene e crede in me”.

“Voglio realizzare il mio sogno - prosegue - quindi ora chiedo una mano anche a te che stai leggendo, promettendoti che un giorno regalerò anche a te le emozioni di cui parlo”. La raccolta fondi è raggiungibile al link.