Si parte per le festività natalizie e il Capodanno, i consigli della Polizia Stradale

Molti italiani approfittano del Natale per trascorrere fuori città le feste, soprattutto nei giorni che precedono e seguono Natale, Capodanno e la Befana.

“Viabilità Italia, Organismo multi-agenzia, presieduto dal direttore del servizio Polizia stradale, prevede un incremento di traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, in particolare a partire da venerdì 22 dicembre per poi tornare ad intensificarsi venerdì 29 dicembre, per l’intera giornata di sabato 30 dicembre e nel pomeriggio di lunedì 1 gennaio – si legge nel sito web della Polizia di Stato - La Polizia stradale sorveglia strade e autostrade nei giorni di traffico più intenso per garantire sicurezza ai viaggiatori ma richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme stradali. Ricordatevi di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici, nonché ad informarvi preventivamente sugli scenari meteo attesi. Per conoscere itinerari, previsioni metereologiche e consigli utili per viaggiare in sicurezza, vi invitiamo a consultare la pagina di Viabilità Italia. Buon viaggio a tutti".