“Razza piemontese, una vera opera d’arte”: continua la campagna di promozione del territorio

La Regione Piemonte, Assessorato all’Agricoltura e Cibo ha pianificato, con il supporto di Visit Piemonte, una campagna per la valorizzazione della carne di Razza piemontese rivolta ai consumatori sulle testate locali piemontesi, sui canali social network istituzionali e sulla rivista “Agricoltura” Quaderni della Regione Piemonte, nel numero del mese di dicembre 2023.

“Gustala nei piatti della tradizione piemontese e in tantissime altre specialità gastronomiche” è il claim lanciato nelle grafiche promozionali e che vedremo nei prossimi giorni sui Facebook Regione.

Per l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa: “Richiamiamo l’attenzione dei consumatori per un prodotto di qualità certificata che rappresenta la gastronomia del Piemonte e merita di essere al centro delle nostre tavole insieme ai prodotti eccellenti e in abbinamento ai vini piemontesi Docg e Doc. - Colgo anche l’occasione per rimarcare l’importante lavoro svolto dagli allevatori, soggetti principali della filiera senza i quali non avremmo un prodotto unico e quindi l’importanza di riconoscere il giusto prezzo del prodotto finale”.

La carne della Razza Piemontese è unica, per la sua bontà e la sua leggerezza, dovuta al bassissimo tenore in grassi. La sua qualità è riconosciuta da due sistemi di certificazione approvati dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e dall’Unione europea, il Fassone di Razza Piemontese SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia) e i Vitelloni Piemontesi della coscia IGP (Indicazione Geografica Protetta), che garantiscono l’effettuazione di rigorosi controlli lungo tutta la filiera.