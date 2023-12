Alla primaria di Piedimulera due pomeriggi per aiuto compiti e varie attività

A Piedimulera dal prossimo anno scolastico i bambini potranno rimanere a scuola due pomeriggi in più, il martedì e il giovedì: l'iniziativa è del Comune di Piedimulera che, dopo aver ricevuto molte richieste da parte dei genitori, ha deciso di mettere in campo le risorse umane e finanziarie.

Lo annuncia il sindaco Alessandro Lana: "Alla primaria di Piedimulera, a partire dall' anno scolastico 2024/25, ci sarà la possibilità di effettuare due pomeriggi facoltativi di doposcuola, al martedì e al giovedì - spiega infatti - Studio assistito, compiti e laboratori con personale specializzato, possibilità di usufruire della mensa (ma non ci sarà lo scuolabus alle 16.15), a fronte di un piccolo contributo mensile di 10 €. Un servizio a cui abbiamo lavorato molto e che abbiamo deciso di far partire con uno sforzo economico importante ma necessario per venire incontro alle esigenze delle famiglie".