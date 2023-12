Un anno di successi per l’Istituto Alberghiero Rosmini

Il 2023 sta per volgere al termine, e l’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola non può che dirsi soddisfatto per gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno. Sono numerosi i successi ottenuti dagli studenti domesi, che sono motivo di orgoglio per i docenti e l’intero istituto.

Tra i tanti riconoscimenti, spicca per esempio quello ottenuto da Andrea Di Persio, studente della classe terza sala e vendita, che nel mese di novembre si è classificato primo al Premio Nazionale Alberto Gozzi – Le Alte Mete. Si tratta di un premio molto importante nel settore della ristorazione: basti pensare che la premiazione si è tenuta a Roma, al Palazzo del Quirinale. “È un grande onore vedere il nostro promettente Andrea sul gradino più alto del podio del Premio Alberto Gozzi, così prestigioso e significativo per il mondo dell’istruzione alberghiera e il settore. Una bella carica ispirazionale e motivazionale per i giovani, futuri professionisti dell’ospitalità”, il commento dei docenti dell’istituto.

Ma non è tutto. Anche per il 2023, per il terzo anno consecutivo l’istituto di Domodossola si è confermato al primo posto tra le scuole alberghiere della provincia del Vco per percentuale di diplomati occupati, con un totale dell’84,6% di ex studenti occupati, e dell’81,8% che attualmente lavorano nel settore alberghiero e della ristorazione (secondo il report realizzato da Eduscopio).

Il 22 novembre gli studenti del Rosmini sono poi stati protagonisti di una cena speciale in collaborazione con Visit Piemonte e Regione Piemonte, Distretto dei Laghi ed Ente Fiera del tartufo bianco d’Alba, con protagonista il tartufo e la cucina ossolana. Lo chef ospite è stato Matteo Sormani di Walser Schtuba Formazza.

L’Istituto Alberghiero Rosimini punta a replicare i propri successi anche per il 2024 e il prossimo anno scolastico: sabato 13 gennaio è in programma un open day, dalle 9.00 alle 14.30 per tutti coloro che sono interessati a iscriversi all’istituto. Inoltre, tutti i giovedì sono in programma le “open lessons”, una lezione di cucina, sala e bar aperta a tutti, dalle 10.00 alle 14.00.