''Abbiamo un'ottima squadra e l'obiettivo resta la Promozione''

Siamo alla fine dell’anno, è tempo di bilanci. In casa del Piedimulera il 2023 ha portato poche gioie: i gialloblù in primavera sono retrocessi dopo parecchi anni dalla Promozione e l’avvio della nuova stagione è stato al di sotto delle aspettative.

“Sportivamente parlando, il 2023 è stato un anno da dimenticare - dice il presidentissimo Beniamino Tomola - . C’è l’amarezza della retrocessione ma anche tutte le difficoltà del campionato in corso, dove non siamo riusciti a calarci appieno nella nuova realtà in cui siamo”.

Cos’è andato storto?

“Noi abbiamo un ottimo allenatore e degli ottimi giocatori, tutti con esperienze importanti dalla Promozione in su. Tecnicamente i nostri uomini sono quasi tutti sopra la media, però quando affronti un campionato di Prima se non entri nell’ottica di metterci l’agonismo e la grinta giusta ti trovi a fare molta fatica con squadre costruite negli anni per disputare questa categoria, con giocatori esperti per questo tipo di torneo”.

Durante il mercato invernale il Piedimulera si è mosso poco:

“Dopo l’acquisto di Audi a fine novembre non abbiamo fatto altri innesti, io sinceramente credo poco nei cambi in corsa, e poi riteniamo che la rosa sia già competitiva così”.

Il presidente Tomola fissa l’obiettivo stagionale senza incertezze:

“Non tutto è perduto, i campionati si decidono in primavera. Il nostro obiettivo stagionale non è cambiato, vogliamo il ritorno in Promozione. Vincere il campionato sarà molto difficile a questo punto, ma se riusciamo ad arrivare ai playoffpotremo dire la nostra”.