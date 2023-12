Autocarro fuori strada a Megolo, illeso il conducente

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola fra Pieve Vergonte e Megolo per un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro.

Per cause da accertare il mezzo è uscito fuori strada, si è ribaltato su un fianco perdendo il carico di legna da ardere che stava trasportando. Intervenuta in supporto l'autogrù dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Verbania per rimuovere il mezzo incidentato. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Nessuna persona è rimasta ferita.