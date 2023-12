Incidente all'Alpe Roffestaffel: la vittima è stata trovata casualmente da un runner. VIDEO

Questa mattina il Soccorso Alpino è intervenuto sul sentiero che porta all'Alpe Roffestaffel, a circa 2000 metri, nel Comune di Macugnaga, per soccorrere un uomo che è precipitato dal sentiero, procurandosi gravi ferite.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’uomo, un 34enne della Provincia di Varese, è stato trovato casualmente da un runner che era su quel sentiero ad allenarsi. Probabilmente era caduto già da qualche ora. Era incosciente, con gravi lesioni al bacino ed alla testa. È stato immediatamente intubato ed elitrasportato al Cto in codice rosso. Non si conosce la dinamica dell'incidente. La vittima dell’incidente si trovava in un posto in cui l'uso del verricello per l'imbarco della barella non era possibile: è dunque dovuta intervenire la Stazione di Macugnaga con i suoi tecnici per il trasporto della barella in una zona dove era garantita la sicurezza delle operazioni.

VIDEO