Coldiretti Novara-Vco: dal vento danni per centinaia di migliaia di euro

Fortissime raffiche di vento hanno colpito l’Ossola nella notte tra il 22 e il 23 dicembre provocando diversi danni alle strutture. Il fenomeno atmosferico si è sparso a macchia di leopardo in alcuni comuni della zona, colpendo in più punti. Oltre ad alberi sradicati, automobili danneggiate e tetti di abitazioni scoperchiati, sono stati riscontrati danni anche a due aziende agricole.

La prima a Varzo dove le serre floricole sono andate completamente distrutte, mentre la seconda a Premia dove il tetto di una stalla è stato completamente scoperchiato.

I danni sono stati quantificati in alcune centinaia di migliaia di euro e si avrà un resoconto maggiormente dettagliato nei prossimi giorni ma sicuramente si tratta di un grave colpo alle aziende agricole in questione.

“Siamo di fronte all’evidente effetto dei cambiamenti climatici che stanno provocando violenti stravolgimenti che si presentano sempre più frequentemente, anche in periodi dell’anno in cui non in passato non eravamo abituati – sottolineano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il direttore Luciano Salvadori – Questi fenomeni atmosferici, brevi ma di grande intensità, sono sempre più deleteri per le nostre aziende che rischiano di vedere andare in fumo il lavoro non solo dell’anno in corso, ma anche di quelli successivi”.

Gli uffici Coldiretti sono a disposizione degli associati per le segnalazioni dei danni da inviare ai Comuni entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento e per ogni altra necessità.