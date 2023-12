Monte Moro ancora senza elettricità. I gestori del rifugio: “Danni per migliaia di euro”

Non è ancora risolta la situazione di mancanza di energia elettrica al Monte Moro. Sono passati 6 giorni e i tecnici dell'Enel non sono ancora riusciti a risolvere i problemi sulla linea che dal Bill sale al Monte Moro. Una situazione che ha causato disagi e danni all'unica attività ricettiva in quota.

“Eravamo pronti per aprire sabato 23, ma il vento ha fermato tutto” raccontano Francesco ed Alberto, che da anni gestiscono il rifugio Oberto Maroli al Moro e la Wengwald Hutte al Belvedere.

“Avevamo i frigoriferi e i freezer pieni di merce. Nessuno ci ha dato risposte e ha saputo dirci qualcosa” racconta Francesco Valente. “Non abbiamo avuto risposte da nessuno e non abbiamo visto nemmeno un tecnico dell'Enel. E' incredibile, situazione da terzo mondo. Però alla fine del mese quando ti chiedono di pagare 5 o 6 mila euro di bolletta non devi tardare....”.

La situazione è parsa da subito difficile dopo il forte vento di venerdì 22 dicembre. Alberi caduti, tralicci abbattuti e corrente assente. Al belvedere e in paese è stata ripristinata ma al moro la situazione non è ancora tornata alla normalità, arrecando migliaia di euro di danni, tra merce da buttare e mancati incassi in una stagione che doveva essere quella del rilancio per il Moro dopo la riapertura della funivia quasi a fine stagione dei mesi scorsi.

“Purtroppo la situazione è stata difficile da gestire. I tecnici di Enel ci hanno assicurato che entro domani tutto dovrebbe tornare alla normalità” le parole del vice sindaco Claudio Meynet.