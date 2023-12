Premosello, Monti: ''Vietare i botti di Capodanno''

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il consigliere comunale di Premosello Chiovenda Andrea Monti ha inviato al sindaco Elio Fovanna e alla stazione dei Carabinieri una richiesta: l’approvazione di un’ordinanza che vieti l’accensione di fuochi d’artificio.

“Sono a conoscenza del fatto che una Circolare ministeriale dl 2016 vieta ai Sindaci di emanare ordinanze di divieto dei botti, tuttavia ritengo che un utilizzo incontrollato dei fuochi di artificiali, dei botti e di altre fiamme libere possa rappresentare anche e soprattutto, nel caso di specie, un elevato fattore di rischio per incendi boschivi e non - spiega Monti - allo stesso tempo, l’assenza di botti eviterebbe gravi molestie verso le persone (in particolare bambini ed anziani) e gli animali”.

Di seguito il testo della richiesta invitata dal consigliere al sindaco e alle forze dell’ordine.

“Con la presente nota, il sottoscritto Monti Andrea, in qualità di consigliere del Consiglio Comunale di Premosello-Chiovenda, intende porre alla Sua attenzione la problematica, sempre più sentita, dei fuochi artificiali, dei botti e dei petardi, tematica che sempre più preoccupa i paesi civili, non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Se è vero che la civiltà e il grado di progresso raggiunto da un popolo si misurano anche e soprattutto dal rispetto che ogni essere ha per gli altri capirà bene il motivo di questa lettera.

Ogni anno, in più occasioni, nelle feste paesane vengono fatti scoppiare migliaia e migliaia di fuochi artificiali con conseguenze spesso disastrose. Ad oggi moltissimi comuni italiani - con molto buonsenso e altrettanto rispetto - hanno vietato fuochi pirotecnici e botti. I motivi sono palesemente visibili a tutti: fuochi pirotecnici e botti provocano paura agli animali e alle persone. È risaputo quanto i rumori forti causino puro terrore agli animali che hanno una soglia uditiva molto più sviluppata di quella degli umani. Spesso cani e gatti fuggono dalle abitazioni in preda al panico, subiscono infarti e muoiono per la paura. I selvatici si perdono in preda allo stordimento e al terrore: spessissimo, ad esempio, i volatili smarriscono la strada e si ritrovano, impazziti, a volare a chilometri da casa.

Ma anche gli esseri umani subiscono conseguenze pesanti: spesso gli anziani si svegliano di soprassalto, mentre i bambini sono terrorizzati da rumori così forti; fuochi pirotecnici e botti provocano infortuni, spesso gravi e mortali: ogni anno sono centinaia gli incidenti ad adulti e bambini causati dallo scoppio di petardi e botti e spesso si tratta di incidenti che vanno ben oltre la scottatura, comportando perdita di dita, arti, occhi, quando non addirittura il decesso.

Fuochi pirotecnici e botti provocano inquinamento, danni alla salute e aumentano notevolmente il rischio di incendi boschivi: il fumo denso che rimane nell'aria anche per ore dopo la deflagrazione dei fuochi artificiali è composto da polveri sottili ed ultrasottili, cancerogene e comunque nocive alla salute soprattutto delle persone affette da patologie polmonari, malattie respiratorie o intolleranti a sostanze chimiche ad alta volatilità. Per uno spettacolo di 5-10 minuti vengono utilizzati notevoli quantitativi di prodotti, tra cui arsenico, antracene, alluminio, diossina, nitrato di bario, perclorato di potassio, solfati di rame, piombo e molte altre sostanze velenose.

I fuochi pirotecnici, in particolare durante i periodi siccitosi come quello che stiamo vivendo, aumentano notevolmente il rischio di incendi (in particolare quelli boschivi) in aree in cui non si è in grado di garantire gli opportuni presidi di sicurezza.

Il sottoscritto, alla luce di quest’ultimo importante punto inerente al rischio incendio:

preso atto degli incendi che nei giorni scorsi hanno interessato territori dell’Ossola obbligando i Vigili del Fuoco e i gruppi A.I.B. e altre associazioni di volontariato ad un tour de force per lo spegnimento dei fuochi che si sono alimentati anche a causa del forte vento presente sul territorio;

considerato che, a causa della mancanza di precipitazioni che hanno sempre contraddistinto la stagione invernale, in questi giorni sull’intero territorio del Comune è presente al suolo una forte presenza di foglie secche, arbusti e vegetazione secca (lungo le strade e le aree pubbliche) tale da poter provocare, in caso di accensione di fuochi, utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi artificiali, di scoppio di petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, un grave pericolo di incendi di boschi e prati;

verificato che le previsioni del tempo prevedono il perdurare di una situazione anomala di bel tempo e quindi di mancanza di precipitazioni;

considerato che durante il periodo delle festività di Fine Anno è consuetudine effettuare l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

considerato che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Alla luce di quanto riportato sopra, ritengo sia doveroso per un Sindaco - che è responsabile sanitario per ogni specie animale, umana e non, presente sul territorio del comune che amministra e che è tenuto ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili - fare una scelta di giustizia e di rispetto verso quegli esseri viventi che, con comportamenti etologici inequivocabili, manifestano disagio, paura, fobie e terrore in concomitanza di spettacoli pirotecnici ed impiego di botti tenendo conto del pericolo derivante da uso non controllato e in luoghi non presidiati di fuochi pirotecnici.

La libertà e il rispetto per tutti gli esseri viventi sono valori che non dovrebbero mai essere messi in discussione: e il buon esempio dato da un Sindaco spesso aiuta a correggere comportamenti che questa libertà pregiudicano e contribuisce a ripristinare una condizione di reciproco rispetto di cui, oggi, le nostre comunità umane sembrano avere particolare bisogno.

Lei – Sig. Sindaco - con un'ordinanza che vieta nel territorio del Suo Comune l'utilizzo dei fuochi d'artificio, dei botti, dei petardi e di ogni strumento idoneo a provocare eccessivo rumore e rischio di incendi può dare un esempio di civiltà e buon senso: auspico che Lei voglia cogliere il valore più profondo di questa mia richiesta e operare di conseguenza evitando il ripetersi di situazioni sgradevoli e penose che proprio nel nostro Comune si sono verificate lo scorso anno ed in modo particolare nella Frazione Cuzzago nei pressi della Piazza Municipio".