Stazione internazionale di Domo ancora senza ascensore

Ennesima segnalazione dalla stazione internazionale domese. E anche questa volta il disservizio segnalato da un utente è quello che riguarda l'ascensore. “E' una vergogna! Siamo alla fine del 2023 e ancora non funziona l'ascensore”. A segnalare l'ennesimo disservizio un lavoratore frontaliere domese.

“Ieri pomeriggio c'era gente che provava a chiamare l'ascensore, ma inutilmente. Tra loro anche una mamma con due bimbi su due passeggini. Io e un mio amico l'abbiamo aiutata a portare i passeggini giù dalle scale per poi risalire nell'atrio della stazione. La donna per ringraziarci ci ha regalato un orsetto di cioccolato al Buffet. E' assurdo, sono mesi che io e altri frontalieri quando arriviamo la sera dal lavoro aiutiamo anziani con valige e borsoni a scendere le scale. Come si fa a dare un benvenuto così a chi arriva in Italia in una stazione internazionale?” racconta l'uomo.

Sono passati 13 mesi da quando il sindaco di Domodossola ha scritto ad Rfi per segnalare il guasto, ma ad oggi tutto tace. L'ascensore che serve alle persone con disabilità e ai passeggini per raggiungere i binari 2 e 3 della stazione è ancora guasto. Lo abbiamo scritto e segnalato in pù di un articolo, lo ribadiamo ancora oggi: una situazione paradossale per una stazione che dovrebbe essere internazionale in tutto, in ogni servizio, non solo per avere delle bandiere diverse da quella italiana al suo ingresso.