Un 2023 da record per AC VCO: mai così tanti tesserati e licenziati

Un anno record quello dell’AC VCO, con 5100 tesserati ACI nella provincia e circa 1000 licenziati ACI Sport. “Ci siamo messi in gioco per la provincia e i risultati ci hanno ripagato. Personalmente, la soddisfazione più grande è legata alla grande partecipazione: di centinaia di ragazzi agli eventi di educazione stradale; di persone disabili alle giornate dell’Happy Rally, degli appassionati di auto storiche ai nostri raduni”, spiega Giuseppe Zagami, presidente AC VCO.

Il 24 e il 25 novembre a Baveno si è svolto il Forum internazionale del Turismo: tra le numerose presenze del panorama politico-istituzionale del Paese, anche quella del Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, che ha colto l’occasione di incontrare per un aperitivo le delegazioni dell'Automobile Club del Vco. "È stata una bella occasione per incontrare tutte le strutture dell'ACI e di Sara, e soprattutto dare sensazione di vicinanza a chi lavora in maniera importante. È chi sta in trincea che riesce a fare la differenza e far crescere l'ente", aveva comunicato Sticchi Damiani.

Solo alcuni mesi prima, il 12 settembre, con ospite d'eccezione il Ministro per la disabilitàAlessandra Locatelli, è tornata per la seconda edizione "Happy Rally Day”, manifestazione dedicata ai giovani disabili con la passione per i motori. Decine di giovani disabili hanno potuto sperimentare l’ebbrezza di salire su un’automobile da rally. La manifestazione era entrata nel “Bilancio sociale” di ACI.

AC è servizio per i propri iscritti e per tutti gli appassionati delle quattro ruote (ad esempio con il servizio di biglietteria per i Gp italiani di Formula Uno), ma nel rappresentare una categoria così ampia e variegata come quella degli automobilisti, c’è la consapevolezza di dover giocare un ruolo attivo nel dibattito pubblico. È per questa ragione che il Presidente Zagami non esita a intervenire nel dibattito, sia che si tratti di argomenti dolorosi come l’aumento dell’incidentalità sia che i temi siano rivolti al futuro, come la sostenibilità ambientale.

Sempre ampia la pagina dedicata all’educazione stradale. Un tema particolarmente sentito dal Presidente Zagami che molto si spende per l’organizzazione di appuntamenti dedicati ai giovani di ogni età: dai bambini delle primarie ai quasi-patentati delle superiori. A questi ultimi, lo scorso ottobre era dedicato al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania “Sara Safe Factor”, il progetto a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale organizzato dalla compagnia Sara Assicurazioni in collaborazione con ACI Sport e ACI VCO. L’incontro si è rivelato un successo e ha visto il coinvolgimento di ben 500 ragazzi in età da patente. Relatore principale il campione automobilistico Andrea Montermini. Studenti delle superiori, destinatari anche del progetto “Graffiti dell’anima”, due giornate a Domodossola lo scorso mesi di aprile a cura di Automobile Club VCO con il Lions Club Verbano Borromeo e l'Ufficio scolastico del VCO. Protagonisti i più piccoli per la lezione di educazione stradale a duecento bambini della Valle Vigezzo grazie al Pullman Azzurro, iniziativa di Polizia stradale, realizzata con ACI e la collaborazione del Comune di Druogno svoltasi in giugno.

Sport, turismo, territorio. Anche in questi settori l’AC VCO ha messo il proprio impegno. L’Automobile Club Verbano Cusio Ossola ha organizzato il Campionato sociale 2023, riservato ai propri iscritti (passati da 500 a 900 in un anno) e licenziati. Con l’occasione dall’AC VCO un segnale di vicinanza ai 9 piloti del territorio impegnati nella prestigiosa Targa Florio.

Due le edizioni targate 2023 di “Ruote nella storia”, la manifestazione dedicata alle auto d’altri tempi, che quest’anno nella versione estiva ha condotto gli equipaggi in viaggio verso il Monte Rosa mentre in quella autunnale il tour storico-turistico organizzato dall’Automobile Club Verbano Cusio Ossola ha portato gli equipaggi in arrivo da diverse regioni italiane e da oltreconfine da Vogogna alla Valle Vigezzo. AC VCO quest’anno è stato anche partner della IV Rievocazione Storica della corsa automobilistica più antica d’Italia, la Arona-Stresa-Arona.