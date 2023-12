Vogogna, la salvezza nel mirino

Il 2023 sta finendo, e in casa del Vogogna fervono le attività in vista della ripresa del campionato.

I verdi ossolani, guidati da Enrico Castelnuovo, hanno avuto una prima parte di stagione tribolata, che li costringe al momento in zona playout, ma sono al lavoro in vista della ripresa del campionato di metà gennaio.

Il direttore sportivo Fabrizio Francina commenta così la prima parte di stagione:

“Abbiamo avuto difficoltà di ogni genere, e posso dire che in certi momenti il nostro mister Castelnuovo ha fatto i miracoli, altrimenti la situazione oggi sarebbe ancora peggiore. Siamo partiti con una rosa piuttosto corta, poi a causa dei numerosi infortuni ci siamo trovati in difficoltà non solo alla domenica, ma anche a lavorare in settimana: è difficile allenarsi come si deve quando ti trovi con soli sette-otto elementi…”.

Notizie dall’infermeria?

“A parte Biondini che deve operarsi e dunque ha già finito la stagione, speriamo di recuperare qualcuno già per la prima di ritorno, dove ci attende una partita proibitiva contro la capolista Ornavassese”.

La finestra invernale di calciomercato ha portato qualche nuovo innesto?

“Sì, abbiamo preso Bernareggi dall’Ornavassese e altri tre-quattro giocatori che sicuramente ci daranno una mano. Da mercoledì 27 riprendiamo gli allenamenti con ritmo serrato, il mister vuole lavorare molto con i ragazzi prima della ripresa del campionato”.

Dove può arrivare il Vogogna?

“Noi guardiamo partita dopo partita, innanzitutto bisogna salvarsi, poi si vedrà. Sicuramente ci sentiamo in credito con la fortuna, speriamo di vivere un girone di ritorno più tranquillo”.