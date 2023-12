Assegnate le borse di studio alla memoria di Ettore Tibaldi sponsorizzate dalla Pediacoop FOTO E VIDEO

L'amministrazione comunale di Domodossola ha istituito, per il primo anno, cinque borse di studio alla memoria di Ettore Tibaldi, presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica dell'Ossola, professore universitario e medico. Le borse di studio sono state consegnate questa mattina – 28 dicembre – in una cerimonia tenutasi nell'aula storica della resistenza del Comune dove, sulla parete principale, è esposto il ritratto di Ettore Tibaldi.

Ospite d'onore il cardiochirurgo di fama mondiale di origini ossolane Andrea Audo, direttore della Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria. “Voi state per affrontare un percorso meraviglioso – ha detto il dottor Audo agli studenti di medicina vincitori della borsa di studio – per quanto mi riguarda, è stato un percorso che mi ha cambiato la vita. Ho lavorato in tanti posti del mondo: credo di aver operato dalle persone più umili, agli sceicchi arabi, attori, cantanti. Ho curato persino un serial killer. Tutti mi hanno insegnato qualcosa - ha continuato Audo - Perché nel dolore, nella sofferenza, nella malattia, le nostre fragilità sono tutte uguali. Nel momento della sofferenza e della malattia le persone si attaccheranno a voi, che sarete il loro contatto con la vita. Non sempre riuscirete a curare i vostri pazienti, a volte si perde. Vi chiederanno i miracoli, ma voi non sarete Dio: farete quello che potrete e io vi auguro che sia il massimo di quello che potete dare”.

I cinque vincitori delle borse di studio messe a bando dal Comune sono: Marco Barbieri, Luigi Luotti, Federica Cautiero, Thomas Floriani e Aurora Ricci. Il valore di ciascuna borsa di studio, riservata agli studenti del secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, è di 2000 euro.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Lucio Pizzi, il presidente del consiglio comunale Marco Bossi, il capogruppo del Pd Ettore Ventrella, la direttrice dell'Asl del Vco Chiara Serpieri, il dirigente scolastico del Liceo Spezia e storico della Resistenza Pier Antonio Ragozza, il presidente della cooperativa Pediacoop, sponsorizzatrice delle borse di studio, Fabrizio Comaita.

Il professor Ragozza, nel suo intervento, ha tracciato un profilo storico e professionale di Ettore Tibaldi. Il sindaco, poi, ha ringraziato Pediacoop per la sponsorizzazione e ha ricordato che l'iniziativa è partita da una mozione del gruppo consiliare del Pd, che l'amministrazione ha fatto propria. Pizzi ha annunciato che sarà sempre Pediacoop a sponsorizzare le borse di studio, anche per il prossimo anno.

“Abbiamo aderito ben volentieri alla proposta di sponsorizzare le borse di studio” ha detto Fabrizio Comaita, presidente di Pediaccoop, che raccoglie 800 medici gettonisti in tutta Italia che vanno nei reparti e in pronto soccorso per coprire turni che rischierebbero di essere scoperti.

“Sono grata per l'iniziativa il mondo della salute è fatto di tante professioni - ha detto la direttrice dell'Asl Chiara Serpieri -. Ovunque voi andrete fatevi onore, fate onore a questo mondo sanitario di eccellenza italiana che viene rappresentato in tutto il mondo come esempio da seguire pur con tutte le difficoltà che abbiamo di questi tempi”.