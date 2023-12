Domani l'ultimo saluto in Collegiata al regista e commerciante Domenico Rodinò

A Domodossola e a Verbania lo conoscevano tutti: nel capoluogo ossolano in particolare per la sua attività di commerciante - aveva infatti un negozio di elletromodestici in città - ma la sua vera passione era il teatro e grazie a quella era entrato nel cuore di tante persone.



Domenico Rodinò ci ha lasciati nel giorno di Santo Stefano per un attacco cardiaco, soffriva di cuore da tempo, e la notizia è stata accolta con tanta tristezza.

Domenico si era trasferito a Domodossola da Novara, gestiva il negozio di elettrodomestici di piazza Mercato, poi trasferito vicino al Municipio, in via Francioli, e amava l'arte e il teatro in generale. Diplomato in teoria e solfeggio e in violino, si era poi appassionato al mondo teatrale.

Era regista, scenografo, autore di testi. Tra le opere da lui scritte, quella dedicata a Geo Chavez e l'altra sulla donazione del midollo osseo. Lavorava con le scuole ma anche con i laboratori teatrali.

Da tempo viveva a Verbania, dove teneva anche un corso di teatro in biblioteca.

Lascia la compagna Raffaella, il figlio Giulio e la sorella Nuccia.

L'ultimo addio a Domenico domani alle 14.30 in Collegiata, questo pomeriggio alle 17.30 il rosario.