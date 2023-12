Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

121642 Ristorante/Pizzeria di Villadossola cerca un/una cameriere/a part time per il servizio del pranzo. Indispensabile esperienza pregressa, attenzione al cliente, cordialità e capacità organizzative. Da lunedì al sabato, chiuso domenica.

121597 Pizzeria situata a Gravellona cerca cuoco pizzaiolo/ aiuto pizzaiolo. Richiesta esperienza pregressa, capacità di lavorare in autonomia e capacità organizzative. Contratto a tempo determinato part time serale.

121548/121549 Ristorante/Birreria di Fondotoce cerca un/una cuoco/a per preparazioni semplici e un/una cameriere/a di sala. Richiesta minima esperienza, flessibilità, serietà e piena autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Contratto determinato part-time.

121423 Famiglia di Ceppo Morelli ricerca un’assistente familiare convivente per cura di signora anziana con Alzheimer. La figura si occuperà anche della preparazione dei pasti e della pulizia della casa. Si offre stanza singola, giorni di riposo da concordare.

121414/121416 Prestigioso Hotel di Stresa cerca per la stagione estiva 2024 un/una cameriere/a ai piani e un/una addetto/a alla lavanderia. Preferibile esperienza pregressa in contesti simili. Richiesta massima serietà e professionalità. Orario full time 40 ore con un giorno di riposo a settimana.

121393 Azienda specializzata nel noleggio di furgoni, attrezzature agricole ed edili ricerca un OPERAIO/A. La risorsa dovrà occuparsi delle pratiche di noleggio, lavaggio dei veicoli riconsegnati. E’ richiesta capacità a lavorare in team e predisposizione al contatto con il pubblico. Sui offre contratto a termine con prospettiva d’inserimento, full time da lunedì al sabato mattina.

121342 Centro estetico di Verbania ricerca un estetista. La risorsa so dovrà occupare dei trattamenti estetici di base (cerette, manicure/pedicure, massaggi); accoglienza clienti e gestione appuntamenti. Richiesta pregressa esperienza, disponibilità e precisione. Si offre un contratto a tempo determinato full time da martedì al sabato.

121369 Famiglia di Bee cerca una badante H24 per donna anziana ma autosufficiente e lucida. Supporto nelle pulizie della casa, pasti e commissioni. E’ necessaria una buona conoscenza della lingua italiana e patente B. Si offre una stanza e bagno ad uso esclusivo, contratto a termine.

121268 Studio dentistico di Domodossola cerca un/una assistente alla poltrona con attestato ASO, anche alla prima esperienza per mansioni di segreteria, accoglienza clienti e assistenza in sala e sterilizzazione. Full time 40 ore settimanali più sabato mattina.

121260 Cooperativa sociale di Verbania cerca un operaio da inserire nella squadra floricoltura e giardinaggio. Indispensabile possesso pat. B per guida mezzo aziendale per caricamento e/o consegne presso clienti. Previsti sforzi fisici. Contratto stagionale full time a partire da febbraio/marzo 2024

121256 Studio dentistico di Domodossola cerca un/una assistente alla poltrona con attestato ASO per mansioni di segreteria, accoglienza clienti, pulizia studio, assistenza in sala e sterilizzazione strumenti. Part time di 20/24 h distribuite nei pomeriggi dal lunedì al venerdì. Stipendio commisurato all’esperienza pregressa

121231 Famiglia di Ornavasso cerca assistente familiare convivente per signora di 82 anni autosufficiente con Alzheimer. Si offre camera indipendente. Richiesta esperienza con persone anziane ed empatia.

121229 Negozio di Domodossola cerca un/una commesso/a con urgenza, contratto a chiamata. Preferibile esperienza pregressa nella mansione, conoscenza inglese, ottimo pc disponibilità e flessibilità.

121190 Azienda con sede a Trontano cerca un/una impiegato amministrativo/contabile part time 20-24 ore per la gestione di contabilità, pagamenti e fatture. Preferibile diploma di ragioneria o affini, esperienza pregressa o corso di contabilità aziendale. Buon uso pc e pat b.

121176 Bar/Ricevitoria di Domodossola cerca 1 barista da assumere con contratto di apprendistato. Preferibile esperienza pregressa ma non indispensabile. Richiesta conoscenza di inglese o tedesco, serietà, flessibilità e disponibilità immediata. Lavoro su turni anche festivi.

121108 Studio dentistico di Domodossola cerca un/una assistente alla poltrona con attestato ASO per mansioni di segreteria, accoglienza clienti, pulizia studio, assistenza in sala e sterilizzazione strumenti. Part time di 24 h settimanali la cui distribuzione può andare incontro alle esigenze dei candidati

120950 Famiglia di Cambiasca cerca un/a collaboratore/trice famigliare per la pulizia dell’abitazione di una donna anziana non autosufficiente. Richiesta attenzione alla persona e disponibilità a provvedere all’igiene personale in assenza dei familiari che se ne prendono cura. Tempo determinato 9h settimanali.

120503/120505/120923 Albergo a Baveno cerca personale per la stagione 2024: receptionist (buona conoscenza lingue inglese-tedesco-francese, buon uso pc, esperienza), cameriere/a ai piani (esperienza nel ruolo, autonomia raggiungimento sede, conoscenza base inglese), barista part time (esperienza nel ruolo, buona conoscenza almeno lingua inglese)

120948/120947 Azienda di Verbania specializzata nell’installazione di canne fumarie, stufe e camini cerca un idraulico e un muratore. Patente B, disponibilità a trasferte nel VCO con possibile guida del messo aziendale. Tempo determinato o p.iva.

120910 Patronato di Domodossola cerca un/una impiegato/a da formare come responsabile delle pratiche assistenziali e previdenziali per le sedi di Domodossola e Villadossola. Richiesta residenza in Ossola, ottimo uso pc, conoscenza inglese, esperienza in ambito impiegatizio, preferibilmente Laurea in materie attinenti e esperienze di volontariato, pat B.

120829 Azienda con sede a Verbania che si occupa di vendita e riparazione di attrezzature per ufficio (computer, stampanti, multifunzioni...) cerca un tecnico da inserire in sostituzione di un dipendente che va in pensione. La risorsa si dovrà occupare di riparazione e assistenza tecnica prevalentemente nella provincia del VCO (sia in sede sia presso i clienti) e consegna merci con automezzi della ditta. Richiesto diploma, conoscenze di elettronica ed informatica, patente B. Il candidato sarà affiancato inizialmente dall'attuale tecnico prossimo alla pensione. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi con obiettivo inserimento stabile. Retribuzione lorda prevista intorno ai 1300 euro.

120768 Ditta di Omegna cerca per ampliamento organico 1 addetto/a alla manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzatori, richiesto Diploma o qualifica professionale, esperienza nello stesso ambito, pat. B e autonomia negli spostamenti, stipendio commisurato all’effettiva esperienza, stipendio medio 1200/1400 euro.

120764 Agenzia Assicurativa di Domodossola cerca 1 impiegato/a part-time per attività di front office e back office, accoglienza clienti, raccolta documenti e stesura pratiche, agenda e centralino, previsto part-time flessibile di 20/22 ore settimanali, almeno 750,00 euro mensili. Richiesta residenza in Domodossola o comuni immediatamente limitrofi, Diploma, buon uso pc, serietà e autonomia negli spostamenti.

120761 Agenzia assicurativa cerca agenti/consulenti per il VCO, si richiede Diploma o Laurea, pat. B, disponibili alla formazione e a trasferte quando necessarie, buona dialettica e interesse per il settore, prevista formazione annuale, inserimento con contratto autonomo e poi possibile lavoro subordinato se la formazione avrà esito positivo. Richiesta forte motivazione iniziale.

120728 Studio commercialista di Gravellona Toce cerca un impiegato/a contabile per mansioni di contabilità ordinaria, inserimento fatture, liquidazione iva e bilancio. Richiesto diploma o esperienze equivalenti, ottimo pc, determinazione e serietà.

120673 Azienda di Omegna cerca un addetto alla manutenzione delle attrezzature da banco, (affettatrice, segaossa) previsto corso di abilitazione. Richiesto diploma, meglio se in settore elettrotecnico, pat B e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro.

120668 Albergo di Ghiffa cerca un cuoco di età compresa tra 19 e 29 anni da inserire in apprendistato stagionale. Durante l'inverno il servizio sarà concentrato nei periodi delle festività, a partire da marzo l'impegno richiesto aumenterà dato l'inizio della stagione estiva. Unico requisito indispensabile è la passione per il mestiere.

120658 Azienda chimica di Premosello cerca un operaio/a addetto al magazzino e produzione, preferibile età apprendistato, autonomi negli spostamenti, disponibili alla formazione, serietà e buona volontà.

120617 Nota azienda di Ornavasso cerca un operaio/a aiuto elettricista, che si occupi dell’installazione e manutenzione di caldaie e climatizzatori. Richiesta massima serietà, non fumatori, disponibili alla formazione, autonomi nel raggiungimento del posto di lavoro, pat B.

120502 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un saldatore possibilmente in possesso di patentino TIG. Necessaria esperienza come saldatore, residenza in zona. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.

120500 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un autista in possesso di patente C per utilizzo macchinari movimento terra. Non è richiesto il patentino per l'utilizzo dell'escavatore in quanto l'azienda può occuparsi di farlo conseguire, ma è imprescindibile esperienza e competenza nell'uso dei mezzi in questione. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.

120487 Azienda di Omegna specializzata nella produzione di infissi e serramenti cerca un operaio/a di produzione in età apprendistato da inserire con tirocinio iniziale a scopo assuntivo.

120429 Officina specializzata di Domodossola cerca 1 meccanico per riparazione di veicoli con attestato di qualifica professionale e minima esperienza; 1 meccanico esperto per la riparazione di mezzi industriali pesanti.

120427 Officina specializzata di Domodossola cerca un collaudatore meccanico. Indispensabile attestato di responsabile tecnico per la revisione di veicoli sotto i 35 quintali e esperienza pregressa. Orari dal lunedì al venerdì, sabato considerato come straordinario.

120421 Impresa edile di Premosello cerca manovali/operai/muratori. Richiesta licenza media e Pat b, preferibile esperienza nel settore edile e disponibilità a lavorare su più sedi nel VCO.

120405 Azienda di Ornavasso specializzata nell’installazione di impianti elettrici, idraulici e termoidraulici cerca un idraulico esperto per installazione, manutenzione e riparazione di impianti. Richiesta esperienza, autonomia, capacità organizzative, attenzione al cliente e patente B.

120391 Azienda edile di Verbania cerca due operai per mansioni di imbianchino, posa del cartongesso e muratore. Non è necessaria la qualifica ma pregressa esperienza nel campo edile.

120257 Industria che produce materie plastiche cerca operai addetti alle presse per lo stampaggio ad iniezione della plastica, da inserire in tirocinio a scopo assuntivo. Richiesta età compresa tra 18 e 29 anni, disponibilità alla formazione.

120169 Resort di Cannero Riviera (VB) ricerca n. 4 figure per la sistemazione e la pulizia di camere o appartamenti nel periodo dal 19/12/2023 al 5/01/2024, weekend e festivi inclusi. Contratto part-time dalle 9.00 alle 14.00.