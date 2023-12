Uno spettacolo per bambini alla Biblioteca Contini

Passato il Natale, alla Biblioteca “Contini” si chiude l’anno in bellezza con “Panduscino e i suoi amici da salvare”, uno spettacolo di animazione per bambini di e con Silvia Bonanni ed Elisabetta Pistochini. L’appuntamento è per sabato prossimo, 30 dicembre, alle ore 16.30 presso la Biblioteca Civica “G. Contini”. Lo spettacolo prende ispirazione dal libro “Calzarughe, Bodyfanti e altri animali da salvare”. Il protagonista, Panduscino, presenterà ai giovani spettatori i suoi amici: animali speciali arrivati per l’occasione da paesi molto lontani per raccontare la loro storia unica e affascinante.

I bambini avranno l’opportunità rara di conoscere questi cuccioli in via di estinzione e scopriranno quanto il comportamento umano ha il potere, non solo di modificare l’ambiente e il clima del nostro pianeta, ma anche di decidere della vita di tutti gli animali. Conosceranno la balenottera azzurra, l’animale più grande al mondo, e con lei anche la tigre bianca del Bengala, l’orango di Sumatra e tante altre specie che rischiano l’estinzione, spesso a causa dell’uomo. Attraverso divertenti indizi giocheranno prima a indovinare gli animali e poi a scoprire insieme a loro quali piccoli gesti quotidiani possono contribuire a salvarli.

Durante l’incontro i bambini avranno modo di conoscere anche un personaggio fuori dal comune: Baddy, il mimo-pagliaccio, badante degli animali, che guiderà i piccoli spettatori in un divertente gioco in cui potranno impersonare gli amici animali attraverso le posizioni dello yoga e della danza. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”. L’età consigliata è dai 3 agli 8 anni.

Per questioni organizzative, per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232, oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.