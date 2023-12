Corso di topografia applicata al soccorso per i vigili del fuoco

Nel mese di dicembre il Comando dei Vigili del fuoco di Verbania ha ospitato il corso regionale avanzato di Topografia Applicata al Soccorso, della durata di due settimane, rivolto a 18 vigili del fuoco provenienti da tutte le province del Piemonte e un vigile del fuoco proveniente dalla provincia di Ancona. Per poter partecipare a questo corso i discenti hanno dovuto superare una prova preselettiva, attraverso la quale sono state valutate preliminarmente le loro competenze informatiche e di topografia di base, e l'attitudine a svolgere questa complessa attività di supporto, molto utile ad esempio in caso di macrocalamità come terremoti, al fine di supportare le attività di individuazione delle zone rosse.

Inoltre, queste competenze sono sempre più utilizzate nelle attività quotidiane svolte dai vigili del fuoco, specialmente nell'ambito delle ricerche di persone disperse o scomparse e negli incendi boschivi, tipologie di interventi di soccorso comuni nel territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola. I tre formatori, provenienti dalla Direzione regionale del Piemonte e dai Comandi di Torino e di Pesaro Urbino, hanno accompagnato gli aspiranti Tas 2 in un percorso impegnativo, che ha permesso loro di prendere familiarità con un software cartografico specifico dedicato, fornendo le conoscenze per un approccio al soccorso sempre più strutturato e strategico.