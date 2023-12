Ferroni: "Scuola, asilo e nuova sede comunale sono risultati straordinari"

Ultimo consiglio comunale giovedì sera a Crevoladossola. Il primo cittadino Giorgio Ferroni ha tracciato un bilancio dei progetti.

"Siamo sostanzialmente al bilancio di metà mandato e questo ci porta alla necessità di una riflessione, perché stiamo presentando un bilancio che ha già preso atto della serie di investimenti straordinari che sono stati programmati nel quinquennio 2015-2020 e si stanno finalmente realizzando” ha detto il sindaco.

“Questa prima parte del nostro mandato ci ha portato dei risultati eccezionali, la chiusura del lavoro della nuova scuola elementare, l’appalto per il nuovo asilo nido con il cantiere che inizia a primavera, la realizzazione della nuova sede municipale a Villa Cesconi, la nuova pista ciclabile che è in esecuzione, ed una serie di altri interventi programmati ed in programmazione delineano un moderno e funzionale assetto dei servizi offerti al cittadino. A mia memoria nessuna amministrazione può vantare la realizzazione in un mandato di due scuole nuove e di una nuova sede municipale che recupera un edificio storico importante. Parliamo di circa 6 milioni di investimenti solo nei cantieri principali, per opere strategiche e di evidente utilità. Credo, senza falsa modestia, si tratti di risultati straordinari, che si sono resi possibili grazie al contributo di tutta la squadra; squadra che è stata incredibile per impegno e che devo ringraziare pubblicamente” ha continuato Ferroni.

In conclusione il sindaco ha precisato che la percentuale della copertura dei servizi a domanda individuale da parte del comune è restata piuttosto alta con un valore del 87% per cento a carico del comune per quanto riguarda il trasporto scolastico.