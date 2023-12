Ornavassese, Lipari: “Un girone di andata da incorniciare”

La protagonista assoluta del girone di andata del campionato di Prima Categoria è stata senza dubbio l’Ornavassese. La formazione di Gianni Lipari era sì accreditata per le zone alte della classifica, ma in pochi si aspettavano un exploit di questo tipo.

“Siamo ovviamente molto soddisfatti - spiega il trainer dei neri ossolani - il nostro obiettivo era e rimane arrivare nelle prime cinque, fino a questo momento abbiamo fatto un percorso quasi perfetto. Peccato per la sconfitta con la Varzese all’ultima giornata, che lascia l’amaro in bocca, ma prima avevamo collezionato 10 vittorie e 4 pareggi: i ragazzi possono essere fieri di quello che hanno fatto finora”.

Siete un bel gruppo, non c’è bisogno di grandi mosse sul mercato: “Sì, devo dire che abbiamo una bella rosa, con tanti giocatori bravi e con molta esperienza in questa categoria. In questa sessione di mercato è arrivato il giovane Bertolotti dal Feriolo e Fioretti dal Bagnella, un attaccante di categoria. Peccato per l’infortunio di Elca, è presto per fare previsioni ma speriamo di riaverlo per febbraio-marzo, così come potrebbe rientrare in rosa Salina, che attualmente è all’estero per motivi di studio: sarebbero due “acquisti” importantissimi per noi”.

La squadra è già al lavoro in vista della ripresa del campionato?

“Siamo tornati ad allenarci mercoledì 27, è giusto staccare un po’ la spina per le Feste ma il girone di ritorno è già alle porte, sarà importante farci trovare pronti perché abbiamo un calendario molto impegnativo fin da subito”.