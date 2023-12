Le previsioni meteo per il weekend di Capodanno

Fine 2023 all’insegna del sole ma per Capodanno è attesa la neve. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il rapido transito di una saccatura nordatlantica sull'Europa centrale determinerà un aumento della copertura nuvolosa a tutte le quote e deboli precipitazioni sulle Alpi, a carattere nevoso oltre i 1000-1300 m, e sul settore orientale, con valori moderati sull'Appennino; già dalla serata i venti in quota si disporranno da nordovest, instaurando locali condizioni di foehn nelle vallate alpine e garantendo condizioni stabili e soleggiate per la giornata di lunedì”.

SABATO 30 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo soleggiato sulle Alpi e irregolarmente nuvoloso altrove con addensamenti più consistenti sul settore meridionale; aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Possibili locali foschie al primo mattino sulle pianure. Precipitazioni: debole pioviggine sul settore appenninico. Zero termico: in deciso calo fino ai 1400-1600 m a nord e sui 2000-2100 m a sud. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da ovest sulle Alpi, in rapida rotazione da sudovest e successiva intensificazione, e meridionali sull'Appennino; deboli prevalentemente orientali altrove

DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con copertura in attenuazione dalla serata. Precipitazioni: al mattino deboli su Verbano e Novarese e moderate sull'Appennino, in estensione nel pomeriggio alle Alpi e, a carattere sparso, a pianure settentrionali e orientali. Quota neve sui 1000-1200 m. Zero termico: in lieve aumento in serata sui 1800-2000 m, con valori inferiori sui 1500-1600 m sulle Alpi. Venti: forti sudoccidentali in montagna, in rotazione da nordovest in serata con rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn; deboli variabili in pianura.

LUNEDI’ 1 GENNAIO 2024

Nuvolosità: cielo soleggiato con addensamenti più compatti sulle Alpi nel pomeriggio; possibili locali foschie nelle ore più fredde sulle pianure. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve aumento sui 2000-2100 m a sud e sui 1500-1600 m a nord. Venti: moderati o forti da nordovest sulle Alpi e deboli o moderati da ovest sull'Appennino, in rapida rotazione da sud; deboli prevalentemente occidentali altrove. Locali condizioni di foehn al primo mattino con rinforzi nelle vallate alpine