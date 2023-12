Vanzone, rinnovato il contratto per l'uso dell'acqua minerale

Il consiglio comunale di Vanzone con San Carlo ha approvato la bozza di contratto con la ditta Centisia Sas di Milano per il rinnovo della fornitura dell’ acqua termale della fonte denominata Miniera dei Cani per poter continuare a realizzare prodotti cosmetici.

Come è noto il Comune di Vanzone con San Carlo è titolare della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali della “Miniera dei Cani” , per la quale ha ottenuto dal Ministero della Sanità il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua. Iter che ha di fatto consentito l’utilizzazione per la balneo-fangoterapia nella cura dell’apparato locomotore.

Nel 2020 era stato siglato il contratto con la ditta Centisia Sas di Milano che aveva manifestato l’interesse all’utilizzo delle acque termali della fonte denominata Miniera dei Cani per realizzare prodotti cosmetici, prevedendo un’esclusiva fornitura alla Centisia Sas per la durata di tre anni. Convenzione che era scaduta e che ora è stata rinnovata.