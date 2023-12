Juve Domo, va in archivio un buon 2023

Va in archivioil 2023 per la Juventus Domo. È stata sicuramente una buona annata per la compagine ossolana, che in primavera ha ottenuto una salvezza piuttosto tranquilla in Promozione, e ha concluso positivamente il girone di andata della stagione 2023/24. Attualmente i granata sono ottavi in classifica con 22 punti, ma a sole tre lunghezze dalla zona playoff, che è l’obiettivo stagionale.

“Siamo soddisfatti dell’anno appena passato - dice l’allenatore Michael Nino - la salvezza della scorsa stagione è stata ottenuta in anticipo senza mai rischiare veramente e in questa nuova stagione siamo ripartiti bene. La classifica è buona, ma secondo me ci mancano quei 4-5 punti che la avrebbero resa ancora più interessante, un po’ per sfortuna, un po’ per nostra poca personalità ed esperienza in qualche occasione”.

Con una rosa così giovane, qualche peccato di inesperienza ci può stare: “Certamente, fa parte del percorso di crescita. Noi abbiamo giovani forti, la maggior parte ossolani, che possono e devono crescere ancora per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. La nostra idea è di creare una squadra con uno zoccolo duro di ragazzi della zona, senza ovviamente chiudere ai giocatori che vengono da fuori, ma solo se possono portare esperienza e valori tecnici importanti”.

Quali sono state le mosse di mercato in questa finestra invernale?

“Non abbiamo fatto grosse operazioni, anche perché non ce n’era bisogno, viste le buone prestazioni della squadra. In uscita ci sono Petagine e Yeboah, che hanno chiesto di essere liberati. In entrata abbiamo preso Moreno Ceschi, un attaccante che ha dimostrato di sapere fare gol in questa categoria, e che risponde perfettamente al nostro identikit di giocatore: giovane, forte, ossolano”.