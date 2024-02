Pulizia post cantiere

Quando sentiamo parlare di pulizie post cantiere o quando sentiamo parlare di pulizie post lavori o se vogliamo quando sentiamo parlare di pulizie post ristrutturazione, è chiaro che stiamo facendo riferimento ad un'impresa di pulizia che può essere contattata dopo un lavoro di ristrutturazione che può essere anche stato radicale perché non coinvolge un’ unica stanza di un locale ma tutto l'edificio e viene contattata perché per riprenderne possesso è chiaro che l'edificio deve essere perfettamente pulito.

Quindi praticamente potremmo parlare di un intervento di ristrutturazione che riguarda un appartamento o anche che riguarda un locale commerciale come può essere un bar e in tutti i casi il primo punto sarà smaltire i rifiuti edili che sono stati prodotti nel cantiere e quindi parliamo del classico calcestruzzo, delle mattonelle, della vernice.

Questi rifiuti edili vanno smaltiti in sicurezza e ci sono quelle imprese che se ne occupano perché lo sanno fare e che conoscono anche tutte le regole che riguardano i rifiuti speciali che non sono le stesse che noi conosciamo rispetto ai rifiuti urbani.

Questa prima fase è molto importante e alla fine della stessa si può procedere con queste pulizie che vengono chiamate anche giustamente pulizie di sgrosso per segnalare che non sono le classiche pulizie che tutti conosciamo, ma sono pulizie più approfondite.

Pulizie che riguardano l'eliminazione di macchie magari di vernice rimasta sui pavimenti o sulle superfici o sulle pareti e che chiaramente sono molto difficili da eliminare in autonomia per vari motivi.

Infatti, prima di tutto servono dei prodotti specifici che, se non lavoriamo in un'impresa nel settore nemmeno conosciamo e di sicuro non abbiamo e la stessa cosa la dobbiamo dire anche dei macchinari che tra l'altro questi professionisti sanno usare molto bene perché è il loro lavoro ed è un qualcosa che magari hanno fatto mille volte.

Questo che diciamo lo diciamo per sfatare anche quei tabù o, meglio, quei luoghi comuni che pensano che tutti sappiamo fare le pulizie allo stesso modo e quindi sottovalutano questo intervento non solo quando si parla come in questo caso di pulizia di sgrosso, e anche se si parlasse di pulizie più tradizionali che riguardano un appartamento o che riguardano un locale commerciale.





Un intervento di pulizia post cantiere può essere un intervento molto complesso.





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un intervento di pulizia post cantiere può essere abbastanza complesso e va preparato a dovere come poi fanno questi esperti nel settore quando vanno a fare un sopralluogo dove vanno eseguite.

In genere quando si parla di sopralluogo si parla sempre di un qualcosa di molto importante, semplicemente perché permette a queste imprese e agli operai che ci lavorano all'interno di poter controllare la situazione dal vivo, per organizzare quell'intervento nel migliore dei modi.

Ma poi serve anche per confrontarsi con il cliente e quindi per mettere tutti i puntini sul rispetto anche al preventivo finale che poi è quello che sempre interessa e che deve essere un preventivo trasparente e dettagliato.