A La Fabbrica il concerto di Capodanno della Gmo

I Giovani Musicisti Ossolani diretti dal Maestro Alberto Lanza saranno in concerto il giorno di Capodanno, lunedì 1 gennaio, alle ore 21.00 presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. Sarà una serata in cui si potranno ascoltare i brani proposti dalla formazione giovanile, punto di riferimento per tutti i musicisti ossolani. Il tema del concerto sarà il musical di Brodway, con brami tratti da "Phantom of the Opera", "Aladdin", "My fair Lady", "Laland" e molto altro.

Al termine del concerto l'amministrazione comunale premierà i cittadini che si sono distinti nel corso dell'anno per il loro impegno e per la loro dedizione a favore della comunità. L'ingresso al concerto sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Casa di Riposo Ceretti di Villadossola.