Riallestita con il meglio della tradizione pittorica vigezzina la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”

Nell'estate del 2023 la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” ha riaperto i battenti dopo due anni di lavori di ristrutturazione, che le hanno regalato una nuova veste e ne hanno ampliato la superficie espositiva. La stagione estiva ha avuto un ottimo riscontro di visitatori, anche grazie al rinnovato sforzo della Fondazione Rossetti Valentini, tanto nell'organizzazione dell'apprezzatissima mostra “Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina”, quanto nelle proposte collaterali: corsi, laboratori, concerti, workshop e residenze artistiche.

Conclusa la mostra dedicata a Cavalli, la Scuola è nuovamente aperta al pubblico con una rinnovata vetrina per i grandi della pittura vigezzina. È visitabile, a partire dal 26 dicembre scorso, l'allestimento permanente del polo culturale di Santa Maria Maggiore. La Fondazione Rossetti Valentini ha scelto di riaprire al pubblico esponendo una ampia selezione delle opere più significative e che meglio rappresentano e valorizzano il patrimonio della Scuola di Via Rossetti Valentini. Tra le altre, opere di Enrico Cavalli, Carlo Fornara, Giovanni Battista Ciolina, Gian Maria Rastellini, Dario Giorgis, Verdiano Quigliati, Severino Ferraris.

“Dopo gli importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento e la successiva mostra dedicata al maestro Enrico Cavalli che ha riscosso un significativo successo sono tornate alla loro sede originale alcune delle opere più significative presenti nel patrimonio della collezione della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”. – dichiara il Presidente della Fondazione Rossetti Valentini, Bruno Testori – Durante l'evento del prossimo 5 gennaio la Scuola avrà l’onore di poter presentare al pubblico nuove opere e beni che andranno ad incrementare il valore storico e artistico della collezione: ai donatori va, a nome mio e del CDA, il più sentito ringraziamento. Auspico che questo evento possa sensibilizzare coloro che hanno a cuore la nostra istituzione al fine di sostenerla e garantirne la continuità”.

La collezione è dunque ancora più ricca, grazie alle recenti donazioni che verranno presentate al pubblico nell'evento speciale in programma alle 17 di venerdì 5 gennaio. Si tratta di un pomeriggio pensato anche per sostenere ulteriormente la Scuola di Belle Arti, grazie ad una raccolta fondi (per partecipare all’evento è richiesto un contributo minimo di 15€ a titolo di donazione a sostegno dell’attività della scuola). Il pubblico potrà ammirare il “Ritratto di giovane” di Giovanni Battista Ciolina (donazione di Fondazione Ciolina), “La Sorella di Enrico Cavalli” di Carlo Giuseppe Cavalli (donazione di Marco Filippinetti), “Le tre dimensioni Euclidee” di Di Salvatore (donazione di Silvia Suriano).

La Scuola di Belle Arti si arricchisce inoltre di importanti arredi e complementi: un divanetto per i visitatori (donazione di Mori-Tallarini), il “quaderno musicale di Gagnone-Orcesco” (donazione della Associazione Ravasenga), un ombrello con manico in avorio decorato, di proprietà di Giovanni Maria Rossetti Valentini (donazione di Maurizio Dresti), un antico tappeto Kashan Kurk (donazione della famiglia Bianchi-Zanoli). Nel corso del pomeriggio il pubblico potrà visitare le sale espositive con l'allestimento permanente, con l'arricchimento di momenti musicali a cura del Maestro Roberto Bassa e di un gustoso aperitivo conclusivo. È gradita la prenotazione a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

Tra le attività della Fondazione, da segnalare anche che nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di acquisizione e digitalizzazione dei documenti dell’archivio della scuola vigezzina: al momento è in corso l’upload sul sito www.fondazionerossettivalentini.it. La Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” rimarrà fruibile con il nuovo allestimento fino al 7 gennaio tutti i giorni (chiuso lunedì 1 gennaio) h. 10-12/15-17, a seguire tutti i weekend h. 10-12/15-17. Ingresso a contribuzione responsabile.