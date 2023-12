Macugnaga: no alla risalita con ciaspole e pelli lungo le piste da sci

Manca la neve naturale a basse quote e a Macugnaga la società di gestione delle piste ha appena emanato un regolamento temporaneo, valido fino al 7 gennaio, che vieta la risalita con qualsiasi attrezzatura lungo le piste da sci del comprensorio Belvedere aperte al pubblico: in pratica non si potrà percorrere e risalire le pista a piedi, con le ciaspole o con le pelli.

Il divieto è valido dalle 8.30 alle 17.00, orario di apertura al pubblico delle piste, ma anche dalle 19 alle 6 del mattino per la presenza di mezzi meccanici. Il provvedimento si è reso necessario per la completa assenza di neve naturale in basso e l'attuale apertura della sola pista Fontanone in tutto il comprensorio del Belvedere. Gli amanti dello sci alpinismo potranno però praticare, a proprio rischio e pericolo, sci alpinismo sulla pista “D - Fontanone” (la Burki - Pecetto) in queste fasce orarie: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dalle ore 6:00 alle ore 8:30.

Saranno però il direttore delle piste e il direttore della sicurezza valanghe, a loro insindacabile giudizio per ragioni tecniche di loro competenza, vietare tale attività. In tal caso il divieto sarà esposto alla biglietteria delle seggiovie di Pecetto. Sono previste però alcune deroghe: sarà infatti possibile organizzare fiaccolate, cene in quota e gare chiedendo l'autorizzazione al gestore. I trasgressori saranno sanzionati come previsto dalla L.R. 2/2009.