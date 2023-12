Stop ai treni sulla linea del Sempione: vasta eco sui media svizzeri

Walliser bote: ‘’Nessun treno delle FFS tra Briga e Domodossola per mancanza di autorizzazione’’. Ticino News: ‘’Nel 2024 circoleranno meno treni tra Briga e Domodossola’’. Tv Svizzera Italiana: ‘’Tra Domodossola e Briga soppresso un collegamento ferroviario su dieci’’.

Sono solo alcuni dei titoli pubblicati dai giornali e dalle tv svizzere sul problema causato da una procedura di certificazione mancante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano, che ha bloccato alcuni treni sulla linea del Sempione.

Oltre confine si parla del problema della cancellazione di 38 collegamenti settimanali su 316 totali tra la città vallesana e il comune della Val d'Ossola.

Interessati treni Intercity e Interregio che non potranno circolare fino a nuovo ordine. Non sono invece interessati i collegamenti Eurocity da e per Milano e Venezia, né i treni della compagnia ferroviaria Bls.

Tutti i medie svizzeri citano che ‘’questa situazione è dovuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano’’.