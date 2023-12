L'impianto di carburante di Rozzaro è patrimonio del Comune

L’impianto di distribuzione dei carburanti a Premia entra a far parte del patrimonio del Comune, ma continuerà ad essere gestito dalla Società Idroelettrica Fiume Toce che pagherà al comune un affitto.

L’operazione rientra nel ‘riordino’ delle Società partecipate dal comune antigoriano che ha il 100 per cento di Idroelettriche Fiume Toce e aveva il 55 per cento di Idroelettriche Rio Vova (il restante 45 per cento è nella mani dell’Unione Montana Alta Ossola).

Ora il 55 per cento del Comune è stato ceduto in permuta alla Idroelettrica Fiume Toce, per un valore di 611.998 euro, e in cambio il Comune ha acquisito l'impianto di carburante di Rozzaro.