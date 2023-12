Karma, il 2023 tra cultura e divertimento

Come ogni fine anno, è tempo di bilanci: Associazione Karma, che da più di quattro anni si mobilita sul territorio, creando eventi per giovani e adulti, ci racconta come è andato quest'anno e cosa si aspetta dal 2024.

“Abbiamo iniziato con grinta il 2023, partendo da una felice collaborazione con il Comune di Domodossola, grazie alla quale abbiamo realizzato all'interno di Palazzo San Francesco l’evento 'Silent Museum', che ci ha permesso di unire la musica all'arte visiva e creare un percorso museale multisensoriale."

"Durante la primavera abbiamo realizzato la seconda edizione di Konference, le interviste targate Karma, patrocinate dal Comune e svolte all'interno della Sala Polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio) - ci raccontano i ragazzi - .Quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere come ospiti Daniele Cassioli: cieco dalla nascita e ad oggi uno dei più grandi sciatori nautici mondiali, e Davide Morana, che nonostante l'amputazione degli arti seguita a una meningite non si è lasciato abbattere, conquistando il mondo dell'atletica leggera paraolimpica".

E' possibile trovare tutte le edizioni sul canale Youtube in formato video e su Spotify in versione audio/podcast. "Le interviste sono state moderate da Arianna Giannini, con cui collaboriamo da anni e ci dà un supporto enorme." In collaborazione con gli istituti Enaip Domodossola e Formont, i ragazzi delle due scuole hanno avuto l'opportunità di incontrare i due atleti in anteprima e confrontarsi con loro.

"A giugno, in occasione della festa della Usd Juventus Domo, abbiamo collaborato con la società sportiva per organizzare il Silent Party; anche quest'anno l'evento è stato ben partecipato nonostante il maltempo e ringraziamo tutti i giovani ossolani che non hanno smesso di ballare nemmeno sotto la pioggia!"

Il mese di luglio è stato la cornice dell'evento di punta dell'associazione: il 'Karmageddon', festival musicale in collaborazione con Domobianca365 che ha registrato un’affluenza record. Più di 12 ore di musica suddivisa su due palchi e tante attività di contorno gestite dai ragazzi.

Durante l'anno non sono mancati rapporti con altre realtà ossolane, come gli appuntamenti del "Cinema all'aperto con degustazione" realizzati insieme all'Azienda Vitivinicola Patrone, e il supporto in occasione della Festa dell'Uva, irrinunciabile appuntamento settembrino, con la gestione della parte musicale durante la serata di sabato e intrattenimento per bambini nella giornata di domenica.

"Conclusosi un 2023 denso di soddisfazioni apriamo i nostri orizzonti al 2024: siamo una bella squadra ma siamo pronti a crescere! Ricordiamo infatti che le porte di Karma sono sempre aperte ed è possibile tesserarsi al costo di 10 euro annui e contribuire ad arricchire il territorio di eventi e iniziative per tutti.- concludono i ragazzi - "Infine, per concludere l'anno, a sostegno delle attività locali che hanno voluto aderire alla sottoscrizione a premi di Natale, siamo felici di annunciarvi i numeri vincenti": 1022 - 1241 - 1643 - 0067 - 0072 - 0327 - 0351 - 1729 - 0292 - 1187 - 0678 - 1014 - 1312 - 1563 - 0629 - 0673 - 1652 - 1413 - 0206 - 0358 - 1581 – 1300.

Con i nostri migliori auguri e nell’attesa di conoscere i nuovi iscritti vi ricordiamo che per informazioni e ritiro premi è possibile contattarci sui social oppure su associazionekarma@gmail.com