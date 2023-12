I consigli degli artificieri della Polizia per un uso responsabile dei botti di capodanno VIDEO

Il periodo delle festività di fine anno è tradizionalmente caratterizzato dall’intensificarsi dell’utilizzo di prodotti pirotecnici da parte dei cittadini.

La Polizia intraprende anche quest’anno, come sempre, un’attività di contrasto alla diffusione degli artifici illegali e di monitoraggio sulla detenzione e vendita di quelli legali.

In ordine alla sensibilizzazione per un uso consapevole degli articoli pirotecnici va rammentato il contenuto dell’art. 703 c.p. in virtù del quale:

“Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese”.

Al di fuori dei casi e modi espressamente vietati dalla vigente normativa come sopra riportato, è quindi necessario ricordare che: