Cullati dal ciuf ciuf con andamento... verde. Costeggiano boschi, oltrepassano borghi e a volte attraversano le piazze. Sempre con lentezza. Perché sui treni delle ferrovie locali l’importante non è mai la meta, ma godersi il viaggio. Tra i viaggi “verdi” top in Italia c’è la Vigezzina-Centovalli, inserita in uno speciale natalizio del “Venerdì di Repubblica nell’elenco delle “cose da fare” in questi ultimi giorni dell'anno. Coati contenuti e risultato scontato. Nel 2023, come noto, la nostra ferrovia festeggia il centesimo anniversario: con i suoi 52 chilometri percorsi in quasi due ore, collega Domodossola a Locarno attraversando 83 ponti, 31 gallerie, boschi di faggio, il Santuario di Re e l’antico borgo di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo.