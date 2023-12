"aQua": inaugurata la nuova mostra dedicata a Carlo Bossone

Inaugurata a Domodossola, presso l’Atelier Carlo Bossone, la mostra “aQua”, nella quale sono esposte 23 opere del pittore anzaschino che hanno quale comune denominatore l’importante risorsa naturale in tutte le sue condizioni; dal ghiaccio alla neve ai fiumi, ruscelli, stagni, laghi alpii e mari.

L’acqua è chiaramente un elemento fondamentale dell’esistenza umana, ed è certamente un forte elemento che caratterizza il paesaggio, lo attraversa, lo modella, lo rende vivibile e fertile e permette la presenza di vita.

Carlo Bossone, con la sua maestria artistica, ha saputo interpretare attraverso le sue opere significative visioni e prospettive legate al tema, in primis il saper catturare momenti “en plen air” di contesti ambientali incontaminati e di riflessi di luce e colori che visti oggi trasmettono una forte sensazione di ambiente, di tranquillità di pace e soprattutto un alto valore artistico.

Questa selezione di opere vede inquadrato l’elemento acqua in tutte le sue forme, dal ghiaccio che rimane stanziale, alla neve che ricopre l’ambiente come un mantello, allo scorrimento naturale dei ruscelli, sino alla distesa dei laghetti in alta quota, dei laghi e all’immensità del mare.

Il titolo della mostra, “aQua”, vuole attirare l’attenzione all’errore ortografico, evidenziando la Q di quadro per evidenziare come una risorsa di così grande importanza venga proposta all’interno di un apposito contenitore, il quadro appunto, che in uno spazio contenuto riproduce colori, luoghi, luci e bellezze di una grandezza estrema.

La mostra, inaugurata venerdì 22 dicembre 2023, si protrarrà sino al 28 gennaio 2024 e sarà aperta il giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 ed il sabato dalle 10.30 alle 12.30. Possibili anche visite organizzate su prenotazione, in altri giorni, per piccoli gruppi mediante contatto WhatsApp 3477109233 o mail comitatobossone2021@gmail.com.

Questa mostra rappresenta un viatico verso il 120° anniversario della nascita di Carlo Bossone, che ricorre nel 2024 e vedrà una nutrita serie di iniziative legate alla figura dell’artista, coinvolgendo tutto il territorio provinciale con eventi culturali ed artistici di alto profilo .