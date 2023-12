Parco Val Grande: attendendo l'esito del ricorso si pensa al futuro piano previsto dalla legge

Il 2024 sarà un momento importante per la storia del Parco della Val Grande: l'avvio dell'iter per la predisposizione e approvazione del Piano del Parco, così come previsto dalla normativa vigente.

"Attendevano l'allargamento dei confini del Parco - spiega il presidente dell'ente Luigi Spadone - per poter dare avvio all'iter, ma ora dovremo aspettare l'esito del ricorso presentato dal Comprensorio di Caccia Vco1 al Presidente della Repubblica. A gennaio dovremmo avere le prime indicazioni sull'esito. In base a questo, potremo iniziare a discutere dei passi da compiere per dotare il Parco di uno strumento indispensabile".

Il Piano per i Parchi è infatti lo strumento con cui l’Ente Parco persegue “la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali”. E' insomma la base su cui avviare l'azione di governance dell'ente. Un Parco, il Val Grande, che guarda al futuro tenendo ben salda l'attenzione sulla necessità di salvaguardare un ambiente unico, ma anche di renderlo, almeno in parte, fruibile. "E' un equilibrio delicato che dobbiamo mantenere - dice Spadone - il Parco va tutelato e preservato, però al tempo stesso è importante promuovere un turismo ecosostenibile, educato, non di massa. Alcune aree possono essere accessibili al pubblico, alcune solo approcciate, altre invece devono rimanere off limits per la pericolosità ma anche per preservarne le caratteristiche".

L'ingresso nel parco dei comuni di Verbania, Ornavasso e Mergozzo pone nuove opportunità. "Pensiamo ad esempio alla ciclabile lungo il fiume Toce, che ha assolutamente necessità di essere ammodernata e che potrebbe attrarre molti turisti". Un'altra grande sfida da affrontare nel 2024 è quella relativa alla dotazione organica: "Siamo in carenza di personale, sia noi che i Carabinieri Forestali che hanno il compito di controllare il territorio - dice Spadone - siamo stati autorizzati a coprire un posto nel nuovo anno, ma questa assunzione non sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Siamo anche in attesa dell'arrivo del direttore, che potrà sicuramente organizzare al meglio il lavoro dell'ente e prepararlo al futuro". Sarà dunque un anno importante quello che sta per aprirsi, ma tutto sarà vincolato all'esito del ricorso, che potrà o meno confermare l'allargamento dei confini e dunque determinare le strategie da mettere in atto.