All'Epifania l'inaugurazione del nuovo murales a Trontano

Verrà inaugurato il 6 gennaio alle 11.00 il grande murales realizzato nel parcheggio davanti alla stazione a Trontano. Un'opera sulle identità di Trontano, che vuole ricordare in particolare due importanti ricorrenze del 2023: il centenario della Ferrovia Vigezzina e il trentennale del Parco della Val Grande.

Nell’anno appena concluso ricorrevano infatti i 30 anni dell’istituzione del Parco Nazionale Val Grande, al quale appartengono i monti di Trontano, Togano e Pizzo Tignolino, e il sentiero “Cuore Parco 2” (CP2), così denominato perché il paese è l’accesso per entrare “dentro” In La Piana passando dalla spettacolare Scala di Ragozzale. È poi stato celebrato il centenario della costruzione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega Domodossola a Locarno e che sul territorio di Trontano ha dislocato in linea ben 4 stazioni che sono Creggio, Trontano, Verigo e Marone.

Queste le valenze che hanno stimolato il Comune la Pro Loco e altri enti ed associazioni nella ricerca di condivisione di intenti tra enti e nell'individuazione di un artista in grado di esprimere l’identità rappresentativa del territorio di Trontano tra passato e presente, dalle sue origini agropastorali all' odierna vocazione turistica.

Comune Trontano, Pro Loco Trontano, Parco Nazionale Val Grande e Ferrovia Vigezzina hanno dunque condiviso e sostenuto il progetto. Kler.Csk è l’artista che ha realizzato il murales: è fra i primi writers della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, attivo già durante la seconda metà degli anni ’90 e fra i fondatori della Csk Crew. Nel corso degli anni ha realizzato numerosi interventi di riqualificazione urbana, utilizzando il linguaggio della street art e in quest’opera focalizza nel suo stile i soggetti che esprimono le identità di Trontano.

Nell'opera, il Parco Val Grande è rappresentato dagli animali più simbolici, come il camoscio e il gallo forcello, mentre la Ferrovia Vigezzina compare con il suo trenino in passaggio su uno degli incredibili ponti. Si vedono poi storiche opere ingegneristiche, inserite nella specificità del paesaggio, che ha grande notorietà con il foliage, come la Torre di Creggio, torre duecentesca, uno degli edifici di segnalazione, punto di avvistamento sulla piana dell’Ossola Superiore. Ed ecco poi il vino Prunent, diventato prodotto Doc e ricavato dal vitigno di nebbiolo già presente in loco, a Pello, già nel 1300. E l’immancabile fungo: i boschi di Trontano terra di funghi, tanto da dedicargli la “Sagra del fungo”, tipica ricorrenza di settembre che richiama migliaia di persone. Ancora nell'opera è raffigurata una donna nel suo costume tradizionale, ancora conservato e indossato dal Gruppo Folk e Tradizioni del paese durante le celebrazioni importanti. Poi i mulini del Rio Graglia, in parte restaurati nel 2005, per dar risalto alla filiera della segale, tipico cereale locale del passato; la “Bruna alpina”, razza bovina che, con la sua immagine, vuole condensare la tipica vita rurale delle nostre genti negli alpeggi e la lavorazione del latte, testimoniata anche dalle latterie site una a Trontano, una in località Melezzo, e una dismessa a Cosasca. L’intera opera è stata conclusa alla fine dell’anno 2023.