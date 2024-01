Il 2024 porta nuovi rialzi: il Codacons stima 974 euro in più a famiglia

Il 2024 porterà con sé una cattiva notizia per i consumatori: secondo il Codacons, ogni famiglia arriverà a spendere 974 euro in più rispetto all’anno che sta per finire. La causa sono gli ormai noti rincari dei prezzi e delle tariffe in numerosi settori, dagli alimentari ai telefoni, dall’Rc auto ai conti in banca, e molto altro.

Partendo dai prodotti di base, e in particolare cibo e bevande, continueranno a crescere le spese per le famiglie, con un trend che è in crescita già da due anni, e che non accenna a fermarsi. I Codacons prevede +231 euro a famiglia. Anche per quanto riguarda i trasporti continuano i rincari, tanto per la benzina quanto per i voli, con un +160 euro a famiglia.

I prezzi si alzeranno anche per l’Rc auto, con le polizze in forte rialzo già negli ultimi mesi del 2023: secondo Ivass, una famiglia che possiede due veicoli arriverà a spendere 62 euro in più nel 2024. Crescono le spese anche per il settore della telefonia: sono numerosi i gestori che hanno già annunciato aumenti tra i 30 e i 35 euro a famiglia.

Preoccupano anche i costi delle bollette, per le quali rimangono forti dubbi: la fine del mercato tutelato del gas e della corrente elettrica porterà per forza un incremento delle tariffe, come già stabilito da un report di Istat, secondo il quale le famiglie andrebbero incontro a un +220 euro annuo.

I rincari, purtroppo, non finiscono qui: per il 2024 riguarderanno anche le banche, con un aumento di 18 euro a famiglia per i servizi bancari, le tariffe locali come acqua e rifiuti, con un +60 euro annui, ma anche bar e ristoranti, con un totale di +68 euro a famiglia, e il settore del turismo, con una media di +120 euro a nucleo.