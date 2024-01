“Virtus Villa, nel 2024 bisogna cambiare marcia”

Quello appena passato è stato un anno di gioie e dolori per la Virtus Villa. La stagione 2022/23 si è chiusa con un ottimo secondo posto nel campionato di Prima Categoria, anche se i playoff hanno poi lasciato l’amaro in bocca per il mancato approdo in Promozione. A giugno il divorzio dal mister Daniele Massoni dopo sei anni di grandi soddisfazioni, e ora la nuova stagione che vede i biancoazzurri un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Infine il tanto atteso ritorno allo stadio Felino e Franco Poscio, che si concretizzerà nei prossimi mesi.

Abbiamo intervistato il presidente Vincenzo Bruno: “Il 2023 nel complesso è stato un buon anno, anche se l’abbiamo chiuso male, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, che ci hanno fatto perdere posizioni in classifica. Sicuramente con l’anno nuovo dobbiamo cambiare marcia se vogliamo provare almeno a raggiungere i playoff”.

Cosa non ha funzionato al meglio in questo girone di andata? “In campionato siamo partiti bene, poi nelle ultime partite abbiamo sempre avuto dei momenti di blackout inspiegabili, che hanno compromesso i risultati nonostante prestazioni nel complesso buone”.

Ha influito il cambio di guida tecnica? “Sono soddisfatto di mister Giampaolo. Ovviamente Manolo non può avere l’esperienza di Massoni, che io considero l’allenatore più preparato della nostra zona: anche lui deve crescere, come devono crescere i giocatori e deve crescere la società”. Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile cambio di allenatore: “Io non l’ho mai pensato, anzi ho sempre rinnovato la fiducia della società a Manolo.Sono molto in contatto con la squadra, frequento il campo e lo spogliatoio non solo di domenica, e posso dire che il nostro allenatore è preparato e non lo ritengo responsabile del calo di risultati. Talvolta ho notato invece una mancanza di concentrazione in alcuni giocatori, che non sempre fanno ciò che chiede loro il mister”.

Come vi siete mossi in questo mercato invernale? “Non abbiamo fatto grandi operazioni, sono contento dell’arrivo di Falcioni, che è un buon giocatore ed ha la grinta giusta per questo campionato. Visti i contrasti di Primatesta con la sua attuale società, ci sarebbe piaciuto riaverlo con noi, ma non è stato possibile ottenere lo svincolo. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro DS Hernan D’Angelo, che sta facendo un gran lavoro e che apprezzo molto anche dal lato umano”.

Il 2023 ha portato anche la tanto attesa notizia: lo stadio Felino e Franco Poscio torna nelle disponibilità della Virtus Villa. “Finalmente! Ora però bisogna tutti rimboccarsi le maniche per sfruttare al meglio questa struttura: il Comune penserà alle manutenzioni straordinarie, e noi penseremo al campo di gioco, che necessita di interventi importanti. Da gennaio ci metteremo all’opera sul manto erboso, con la collaborazione dei nostri dirigenti, che ringrazio”.

Ormai questa stagione per voi si concluderà a Domodossola, ma dalla prossima cosa cambierà? “Il sogno per noi sarebbe “inaugurare” lo stadio all’ultima giornata di campionato contro il Crodo, a fine aprile. In ogni caso, per la prossima stagione vorremmosfruttare al meglio la struttura,attivando il bar e magari organizzando qualche evento collaterale alle partite, tipo costinate o castagnate”.

Avete in programma la creazione di un settore giovanile? “Certamente, vogliamo iniziare a ricreare un settore giovanile, che negli anni scorsi non è stato possibile avviare perché privi di strutture. Siamo consapevoli che si tratta di un’attività molto impegnativa e vogliamo procedere per gradi, magari partendo dai più piccoli e poi nel corso degli anni ampliando sempre più il numero di squadre”.