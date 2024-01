La Cappella Musicale del Calvario chiude la stagione con un concerto del Convivio Rinascimentale

‍Si chiuderanno sabato 6 gennaio alle ore 21.00 la Stagione artistica 2023 e la rassegna “I Concerti d’Autunno 2023” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con il Concerto per l’Epifania che si terrà nel Santuario della Madonna della Neve a Domodossola e che vedrà impegnati il Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di S. Quirico, con la direzione di Manfred Nesti.

In programma la Sinfonia XII in si bemolle maggiore “Per il SS. Natale”, op. 1 nr. 12, per archi e basso continuo di Giuseppe Valentini (1681-1753), il “Dialogo Pastorale al Presepio”, per coro, archi e basso continuo di Giovanni Francesco Anerio (1569-1630), la cantata “In dulci jubilo, BuxWV 52”, per coro a tre voci miste, archi e basso continuo di Dietrich Buxtehude (1637-1707) e alcune pagine di polifonia rinascimentale di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524-1595) e Luca Marenzio (1553-1599).

La voglia di eseguire pagine di musica sacra e profana del periodo rinascimentale e barocco hanno spinto alcuni estimatori di musica antica alla costituzione del gruppo vocale e strumentale Il Convivio Rinascimentale. Il progetto musicale curato dai musicisti vuole creare un equilibro tra il rispetto della prassi esecutiva del tempo e l'approccio interpretativo dell'esecutore moderno. Il gruppo si è esibito per la prima volta al pubblico presentando il concerto “Musiche alla corte dei Silva”, curato da Dario Gnemmi e tenutosi nell’ottobre del 1997 nella Sala delle Armi di Palazzo Silva a Domodossola, per l’occasione riaperta al pubblico dopo una chiusura quasi ventennale; ha inoltre proposto l’esecuzione, in collaborazione con la Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, del Passio D. N. Jesu Christi Secundum Marcum di Orlando di Lasso, della Messa Solenne del Corpus Domini, con l’esecuzione della Missa IV toni di Tomas Luis de Victoria, e della Messa Solenne degli Apostoli, con l’esecuzione della Missa Sine Nomine a 4 voci, di Giovanni Pierluigi da Palestrina; in collaborazione con l'Ensamble “Clemente Rebora” ed il Liceo Musicale di Omegna ha proposto alcuni passi della Messa per Pace di Karl Jenkins. Ha eseguito il Dialogo Pastorale al Presepio di G. F. Anerio e diverse partiture di autori medievali, rinascimentali e barocchi. Cura, inoltre, l’esecuzione delle parti della Turba nel canto del Passio della Domenica delle Palme e del Venerdì Santo, nelle solenni celebrazione del Sacro Monte. La Camerata Strumentale di S. Quirico è sorta nel 1989 per accompagnare l’attività della Corale di Calice nell’esecuzione di pagine per coro e orchestra. Tutti questi gruppi, unitamente alla Schola Gregoriana del S. Monte Calvario, danno vita alla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, delle Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola e di Calice, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione CRT, della Città di Domodossola e del Consiglio regionale del Piemonte.