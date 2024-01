Il film "Il Violinista" approda su Amazon Prime

Il Violinista, il film girato interamente nel Verbano Cusio Ossola tratto da un racconto di Alessandro Chiello e con la regia di Mirko Zullo, a gennaio approderà su Amazon Prime Video. L'opera, prodotta da Calimera Entertainment, era stata proiettata in anteprima al teatro Maggiore di Verbania il 4 novembre scorso e vede tra gli attori protagonisti Davide Mengacci, Edoardo Romano, Fabrizio Rissolo e Sabrina Borsotti.

Domodossola e l'intero Verbano Cusio Ossola fanno da set alla storia che racconta di un anziano violinista che si trasferisce in una piccola cittadina, Domodossola, e ogni primo venerdì del mese si esibisce in piazza Mercato alle 10.15 in punto. Poco per volta i fantasmi e i dolori del passato dell'uomo prenderanno vita intrecciandosi con le storie del luogo e dei suoi abitanti. Il film con il nuovo anno sarà dunque sulla piattaforma streaming e accessibile a un vastissimo pubblico. Una grande soddisfazione per Chiello e Zullo, e anche per la città di Domodossola che si mostrerà con tutta la sua bellezza.