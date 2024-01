Addio alla maestra Maria Mazzetti di Druogno

Cordoglio a Druogno e in Valle Vigezzo per la scomparsa di Maria Mazzetti, 90 anni. la maestra Maria come era da tutti conosciuta. Di professione era stata infatti insegnante. Tanti i druognesi e non solo che ha accompagnato nella loro crescita scolastica da maestra delle scuole elementari. Un lavoro fatto anche di tanti sacrifici, come quando nei suoi primi anni di insegnamento scendeva tutti i giorni col trenino a Domodossola e quindi in bicicletta si recava a scuola a Cardezza. Un lavoro, l’insegnamento, che per Maria era una vocazione: raggiunta la meritata pensione, non disdegnava mai di aiutare all’occorrenza nei compiti o anche solo con qualche consiglio i giovani e le famiglie druognesi che a lei si rivolgevano come un importante punto di riferimento.

Una persona gentile e sempre garbata nei modi, legata alla famiglia, alle tradizioni contadine e della montagna, testimone e custode degli antichi usi vigezzini. Maria Mazzetti lascia: il marito Antonio; la figlia Giuseppina con il marito Giancarlo; le figlie Federica con Davide e la piccola Marika; Francesca con Marco; la sorella Bianca; cognati, nipoti, pronipoti, cugini e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani alle 14:30, nella chiesa parrocchiale di Druogno, dove stasera alle 20.30 sarà recitato in rosario.

A Francesca, collaboratrice di OssolaNews, e ai parenti giungano le più sentite condoglianze da tutta la redazione.