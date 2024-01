Sanato il debito fuori bilancio per il contenzioso sulla cava Sarizzo

L'ultimo consiglio comunale di Crevoladossola ha preso atto di un importante debito fuori bilancio di 65 mila euro.

‘’Si tratta di un debito importante poiché questa cifra deriva dalle spese legali relative ad un ricorso in appello di una causa, vinta in primo grado, che fa parte della intricata e complessa causa che dal 2006 interessa il contenzioso fra il comune di Crevoladossola e la società Sarizzo di Crodo. ‘Questo appello si aggiunge ad un lungo elenco di contenziosi, quasi tutti andati a buon fine, che hanno creato una spesa alle casse comunali di oltre 30 mila euro’’ ha spiegato il sindaco Giorgio Ferroni in consiglio comunale. Che ha annunciato che l’amministrazione però ricorrerà in Cassazione.

Per ‘sanare’ il debito la sua amministrazione interverrà affinché la cifra venga compensata da una serie di altri crediti.

Ma il sindaco non ha risparmiato un’analisi più approfondita sul tema.

‘’Questa vicenda – ha spiegato - è già stata oggetto di un dibattito complesso in consiglio e a tale riguardo il sottoscritto ha presentato una querela e proprio per questo le mie parole saranno estremamente misurate. Il debito fuori bilancio verrà segnalato alla Corte dei Conti che potrebbe anche chiedere al comune una relazione in merito. Voglio dire chiaramente che il sottoscritto non ha nessun timore né remora a portare avanti questa procedura, anzi auspico che possa essere finalmente l’occasione per fare il punto sulla vicenda e a tale proposito ricordo che le responsabilità degli atti che potrebbero avere arrecato danno all’ente restano in carico a chi li ha approvati o gestiti e in nessun caso tali responsabilità vengono trasportate a chi quegli atti ha sostenuto nelle sedi giudiziarie, come erroneamente è stato sostenuto in questi anni. Sarebbe anche facile usare questa sentenza per fini politici, ma questo non mi è mai interessato, delle sentenze si prende atto e questo è quello che voglio fare senza comme''.

Quella a cui ha fatto riferimento Ferroni, è la querela fatta nei mesi scorsi nei confronti del capogruppo di minoranza Lorenzo Iaria.