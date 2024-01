Due persone arrestate nel Vco durante le feste natalizie

Due le persone arrestate dai carabinieri durante nella provincia del Vco in questo periodo di feste. Il primo è un 39enne residente in Ossola, portato in carcere dai Carabinieri di Domodossola a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Verbania. L’uomo, agli arresti domiciliari dalla fine dello scorso ottobre per reati legati allo spaccio di stupefacenti, era stato denunciato più volte per evasione. Pochi giorni prima di Natale è stato prelevato dalla propria abitazione e portato in carcere a Verbania.

Un altro arresto, questa volta dai carabinieri di Omegna, è stato compiuto la notte di Natale, quando i militari sono stati chiamati in un locale del capoluogo cusiano per alcuni dissidi. Durante le fasi di identificazione un uomo, classe 1987, residente in provincia, senza alcun motivo apparente ha iniziato ad inveire contro i militari, insultandoli e minacciandoli, arrivando a liberare dal guinzaglio ed aizzare contro di loro il proprio cane, un american staffordshire. I Carabinieri sono comunque riusciti ad immobilizzarlo e portarlo in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, e, su disposizione del magistrato di turno, messo ai domiciliari.